Divulgação/PF Polícia Federal: concurso abre mil vagas









O edital do concurso da Polícia Federal que prevê salário de até R$ 26,8 mil foi publicado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesta terça-feira (20).

Os interessados podem acessar o edital completo no site da banca organizadora, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

São 1 mil vagas no total, com salário de até R$ 26,8 mil para 14 cargos e remuneração de R$ 14.164,81 para outros três cargos. Todas as funções exigem diploma de ensino superior completo.

No total, são 630 vagas para agente de polícia, 160 para escrivão, 120 para delegado e, o restante, para perito criminal, em 12 áreas diferentes, e papiloscopista.

As inscrições para o concurso serão abertas na próxima segunda-feira (26), às 10h, e seguem até o dia 13 de junho, às 18h, no horário de Brasília.





A taxa varia de R$ 250 para os cargos de delegado e perito criminal, e R$ 180 para os cargos de escrivão, agente e papiloscopista.

Para quem pretende pedir isenção da taxa de inscrição, o período estará aberto também a partir do dia 26 de maio, mas fecha no dia 2 de junho.

A previsão é que a prova objetiva e discursiva seja aplicada no dia 27 de julho de 2025. O exame de aptidão física deve ser feito em 13 e 14 de setembro.