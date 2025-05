Reprodução: GOV CNU terá vagas para 36 órgãos federais





O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou nesta terça-feira (2O) que vai participar do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025. Agora, ao todo, 36 órgãos públicos vão disponibilizar vagas no exame.

De acordo com a publicação do governo, o INSS vai ofertar 300 vagas para o cargo de Analista do Seguro Social, de nível superior. Além do ingresso da Previdência Social entre as instituições participantes, o certame terá vagas para as novas carreiras transversais do governo federal: Analista Técnico de Justiça e Defesa, e Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico.

Com as novas vagas, o concurso elevou o número total de oportunidades para 3.652 em todo o Brasil. São previstas 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas em cadastro reserva, com expectativa de provimento no curto prazo.

CNU 2025

Conhecido como o "Enem dos concursos", o CNU teve sua segunda edição anunciada em abril pela ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O edital está previsto para ser publicado em julho, após a escolha da banca organizadora, com a realização das provas em duas etapas: prova objetiva em outubro e a discursiva, na segunda etapa, em dezembro.

O concurso permite que os candidatos se inscrevam para disputar cargos em diferentes órgãos públicos com apenas uma inscrição. Na primeira edição, quase um milhão de pessoas participaram do exame.





Serão disponibilizadas vagas de nível médio e superior, com salários a serem definidos no edital. Na publicação, o governo federal diz que:

“O CPNU 2 mantém a proposta de democratizar o acesso ao serviço público, com aplicação de provas em todas as regiões do país e um sistema de seleção por blocos temáticos. A nova edição também traz avanços como a realização das provas em dois dias — provas objetivas previstas para 5 de outubro e discursivas para 7 de dezembro, estas últimas apenas para os candidatos aprovados na primeira etapa”.