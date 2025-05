Reprodução A aplicação das provas do CNU será nacional, com os exames sendo realizados em 228 municípios, abrangendo todos os estados e o Distrito Federal

A nova edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) já tem os órgãos participantes definidos. Serão ofertadas 3.352 vagas distribuídas entre 35 instituições da administração pública federal, conforme anunciado pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, no fim de abril. A publicação do edital está prevista para julho, com cargos de níveis médio e superior.

Diferentemente da primeira edição, realizada em 2024, esta nova fase do CNU reúne outros órgãos públicos, com o objetivo de promover seleções centralizadas e mais acessíveis. A distribuição das vagas por carreira e instituição foi definida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).





Os órgão que aderiram à segunda edição do CNU são:

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Agência Nacional do Cinema (Ancine)

Agência Nacional de Mineração

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Agência Nacional de Saúde Suplementar

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Centro Nacional de Primatas (CENP) do Ministério da Saúde

Comando da Aeronáutica

Comando do Exército Brasileiro

Comando da Marinha do Brasil

Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

Fundação Biblioteca Nacional (FBN)

Fundação Cultural Palmares (FCP)

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro)

Fundação Nacional das Artes (Funarte)

Hospital das Forças Armadas (HFA)

Imprensa Nacional

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram)

Instituto Evandro Chagas (IEC) do Ministério da Saúde

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

Instituto Nacional de Câncer (Inca) do Ministério da Saúde

Instituto Nacional de Cardiologia (INC) do Ministério da Saúde

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) do Ministério da Saúde

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Ministério das Cidades

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Ministério da Fazenda

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)

Ministério do Turismo

Abrangência nacional

Embora grande parte das vagas esteja concentrada em Brasília, haverá oportunidades em diversas partes do país. Segundo a pasta, pelo menos 466 vagas estão reservadas para unidades federais no Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Pernambuco. A aplicação das provas também será nacional, com os exames sendo realizados em 228 municípios, abrangendo todos os estados e o Distrito Federal.

Nesta edição, o concurso trará 1.676 vagas para as chamadas carreiras transversais, com atuação prevista em diferentes áreas do governo federal. Entre os cargos estão analista técnico-administrativo, assistente social, médico, psicólogo, além de duas novas funções, a de analista técnico de desenvolvimento socioeconômico e de analista técnico de defesa e justiça — criadas para modernizar e tornar mais flexível a estrutura do f uncionalismo público.

Veja os cargos e vagas para cada órgão:

Agência Nacional do Cinema (Ancine)

Especialista em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual: 10 vagas de nível superior;

Técnico em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual: 10 vagas de nível médio;

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Especialista em geologia e geofísica do petróleo e gás natural: 15 vagas de nível superior;

Especialista em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural: 35 vagas de nível superior;

Técnico em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural: 16 vagas de nível médio

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Técnico em regulação de aviação civil: 70 vagas de nível médio;

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Técnico em regulação de serviços públicos de telecomunicações: 50 vagas de nível médio;

Agência Nacional de Mineração

Técnico em atividades de mineração: 80 vagas de nível médio;

Agência Nacional de Saúde Suplementar

Técnico em regulação de saúde suplementar: 20 vagas de nível médio;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

Técnico em regulação de serviços de transportes aquaviários: 30 vagas de nível médio;

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Técnico em regulação de serviços de transportes terrestres: 50 vagas de nível médio;

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Técnico em regulação e vigilância sanitária: 14 vagas de nível médio;

Centro Nacional de Primatas (CENP) do Ministério da Saúde



Analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica: 6 vagas de nível superior;

Tecnologista em pesquisa e investigação biomédica: 1 vaga de nível superior;

Pesquisador em saúde pública: 3 vagas de nível superior;

Técnico em pesquisa e investigação biomédica: 18 vagas de nível médio;

Comando da Aeronáutica



Pesquisador: 35 vagas de nível superior;

Tecnologista: 50 vagas de nível superior;

Contador: 5 vagas de nível superior;

Comando do Exército Brasileiro

Analista de tecnologia militar: 1 vaga de nível superior;

Engenheiro de tecnologia militar: 5 vagas de nível superior;

Assistente social: 5 vagas de nível superior;

Enfermeiro: 30 vagas de nível superior;

Médico: 10 vagas de nível superior;

Nutricionista: 5 vagas de nível superior;

Psicólogo: 5 vagas de nível superior;

Pesquisador: 20 vagas de nível superior;

Tecnologista: 50 vagas de nível superior;

Comando da Marinha do Brasil

Enfermeiro: 5 vagas de nível superior;

Médico: 65 vagas de nível superior;

Técnico em comunicação social: 5 vagas de nível superior;

Analista de tecnologia militar: 2 vagas de nível superior;

Engenheiro de tecnologia militar: 20 vagas de nível superior;

Pesquisador: 10 vagas de nível superior;

Tecnologista: 33 vagas de nível superior;

Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

Técnico em assuntos educacionais: 21 vagas de nível superior;

Fundação Biblioteca Nacional (FBN)

Analista de administração II: 3 vagas de nível superior;

Técnico em documentação I: 11 vagas de nível superior;

Fundação Cultural Palmares (FCP)

Pesquisador: 10 vagas de nível superior;

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Pesquisador: 20 vagas de nível superior;

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro)



Analista em ciência e tecnologia: 15 vagas de nível superior;

Pesquisador: 10 vagas de nível superior;

Tecnologista: 40 vagas de nível superior;

Fundação Nacional das Artes (Funarte)

Administração e planejamento: 13 vagas de nível superior;

Técnico em assuntos educacionais: 15 vagas de nível superior;

Hospital das Forças Armadas (HFA)









Especialista em atividades hospitalares: 50 vagas de nível superior;

Médico: 50 vagas de nível superior;

Técnico em atividades médico-hospitalares: 30 vagas de nível médio;

Imprensa Nacional



Engenheiro: 4 vagas de nível superior;

Técnico em comunicação social: 10 vagas de nível superior;

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram)

Analista I: 13 vagas de nível superior;

Técnico III: 15 vagas de nível superior;

Instituto Evandro Chagas (IEC) do Ministério da Saúde



Analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica: 17 vagas de nível superior;

Tecnologista em pesquisa e investigação biomédica: 1 vaga de nível superior;

Pesquisador em saúde pública: 10 vagas de nível superior;

Técnico em pesquisa e investigação biomédica: 10 vagas de nível médio;

Instituto Nacional de Câncer (Inca) do Ministério da Saúde



Pesquisador (adjunto I): 4 vagas de nível superior;

Pesquisador (assistente de pesquisa I): 2 vagas de nível superior;

Técnico I: 54 vagas de nível médio;

Analista em ciência e tecnologia (júnior): 24 vagas de nível superior;

Instituto Nacional de Cardiologia (INC) do Ministério da Saúde

Biólogo: 1 vaga de nível superior;

Enfermeiro: 17 vagas de nível superior;

Farmacêutico: 2 vagas de nível superior;

Farmacêutico bioquímico: 2 vagas de nível superior;

Fisioterapeuta: 7 vagas de nível superior;

Fonoaudiólogo: 2 vagas de nível superior;

Médico: 14 vagas de nível superior;

Nutricionista: 2 vagas de nível superior;

Técnico de enfermagem: 19 vagas de nível médio;

Técnico em radiologia: 4 vagas de nível médio;

Terapeuta ocupacional: 4 vagas de nível superior;

Contador: 1 vaga de nível superior;

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação



Pesquisador: 5 vagas de nível superior;

Tecnologista: 27 vagas de nível superior;

Analista em ciência e tecnologia: 18 vagas de nível superior;

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) do Ministério da Saúde

Assistente social: 1 vaga de nível superior;

Biólogo: 2 vagas de nível superior;

Enfermeiro: 5 vagas de nível superior;

Fisioterapeuta: 22 vagas de nível superior;

Fonoaudiólogo: 2 vagas de nível superior;

Médico: 24 vagas de nível superior;

Psicólogo: 2 vagas de nível superior;

Técnico de enfermagem: 28 vagas de nível médio;

Técnico em radiologia: 5 vagas de nível médio;

Terapeuta ocupacional: 2 vagas de nível superior;

Contador: 1 vaga de nível superior;

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)



Analista I: 33 vagas de nível superior;

Técnico I: 27 vagas de nível superior;

Ministério das Cidades



Arquiteto: 3 vagas de nível superior;

Contador: 2 vagas de nível superior;

Engenheiro: 10 vagas de nível superior;

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Contador: 4 vagas de nível superior;

Engenheiro agrônomo: 60 vagas de nível superior;

Ministério da Fazenda

Arquiteto: 2 vagas de nível superior;

Contador: 25 vagas de nível superior;

Engenheiro: 3 vagas de nível superior;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos



Analista técnico-administrativo: mil vagas de nível superior;

Médico: 80 vagas de nível superior;

Psicólogo: 12 vagas de nível superior;

Analista técnico de desenvolvimento socioeconômico: 250 vagas de nível superior;

Analista técnico de defesa e justiça: 250 vagas de nível superior;

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Engenheiro: 10 vagas de nível superior;

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)

Arquiteto: 1 vaga de nível superior;

Contador: 1 vaga de nível superior;

Engenheiro: 30 vagas de nível superior;

Estatístico: 1 vaga de nível superior;

Ministério do Turismo

Arquiteto: 1 vaga de nível superior;

Engenheiro: 2 vagas de nível superior;

Estatístico: 3 vagas de nível superior;

Contador: 2 vagas de nível superior;

*Com informações do Governo Federal