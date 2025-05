MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Ministério das Relações Exteriores

O Ministério das Relações Exteriores autorizou a realização de um concurso público com 50 vagas de terceiro-secretário e salários de R$ 20,9 mil. A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (8).

O edital do concurso será publicado pelo Instituto Rio Branco. A primeira fase será uma prova objetiva, de caráter eliminatório, com questões de língua portuguesa, história do Brasil, história mundial, geografia, língua inglesa, política internacional, economia e direito.

Os candidatos mais bem classificados serão convocados para a segunda fase, num número que ainda será definido pelo edital, de acordo com as políticas de inclusão de pessoas negras e de pessoas com deficiência.

Na segunda etapa, o concurso terá provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações vão conter questões de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, política internacional, geografia, economia, direito, língua espanhola ou língua francesa.

O prazo para a realização da primeira prova do concurso do Instituto Rio Branco será reduzido para dois meses a partir da data de publicação do edital. A medida, conforme portaria divulgada, visa alinhar o cronograma do certame com o planejamento de atividades do Ministério das Relações Exteriores e do Instituto para os anos de 2025 e 2026.

Ainda segundo o documento, o provimento dos cargos dependerá de autorização expressa na lei orçamentária anual e do cumprimento das restrições estabelecidas pela lei de diretrizes orçamentárias.