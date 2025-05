Creative Commons e Marcos Santos/USP Imagens Receita começa a pagar a restituição no dia 30 de maio

Faltam um pouco mais de 10 dias para a entrega do I mposto de Renda 2025. A Receita Federal inicia os pagamentos da restituição no dia 30 de maio — mesma data em que se encerra o prazo para envio da declaração.

Os valores serão liberados em cinco lotes, distribuídos entre maio e setembro. Veja o calendário completo:

1º lote: 30 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 20 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Apesar do cronograma definido, a Receita não informa previamente em qual lote cada contribuinte receberá. O valor estimado da restituição é calculado automaticamente no momento do envio da declaração, com base nas informações prestadas.

Quer saber quando o dinheiro vai cair na conta? Basta acessar o site da Receita Federal, entrar em “Meu Imposto de Renda” e depois clicar em “Consultar a Restituição”.

Se aparecer o status, é sinal de que o pagamento foi aprovado e será feito em um dos lotes.

Alguns grupos têm prioridade no recebimento, como:

- Pessoas com 80 anos ou mais;

- Idosos a partir de 60 anos;

- Pessoas com deficiência;

- Portadores de doenças graves;

- Trabalhadores do magistério;

- Quem usou a declaração pré-preenchida ou escolheu receber via Pix.