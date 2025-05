Reprodução/Governo de MG Cidade Administrativa, sede do governo de Minas Gerais

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE MG) publicou, nesta sexta-feira (16), o edital de concurso público com 13.795 vagas para cargos de nível médio e superior e salários de até R$ 6.937,06. Confira o edital completo aqui.

As inscrições devem ser feitas no site da Consuplan entre os dias 21 de julho e 21 de agosto de 2025. A taxa de inscrição varia entre R$ 21,00 a R$ 33,00, a depender do cargo.

Vagas e requisitos para candidatos

O certame oferece um total de 13.795 vagas distribuídas entre diversos cargos. A maioria das oportunidades é destinada ao cargo de Professor de Educação Básica, com 10.170 vagas. Também há chances para:

Especialista em Educação Básica (1.056);

Analista Educacional – Inspetor Escolar (13);

Analista Educacional (72);

Analista de Educação Básica (357);

Técnico da Educação (38) e

Assistente Técnico de Educação Básica (2.089).

Os requisitos para concorrer às vagas variam conforme o cargo escolhido. Para as funções de nível superior, é exigida formação compatível com a especialidade, sendo necessário curso superior em pedagogia para cargos como Especialista em Educação Básica e Inspetor Escolar.

Já os cargos de Técnico da Educação e Assistente Técnico de Educação Básica exigem apenas nível médio completo.

Remuneração dos cargos

Confira o valor da remuneração inicial para cada cargo:

Professor de Educação Básica: inicial de R$ 2.774,82

Especialista em Educação Básica: inicial de R$ 2.774,82

Analista Educacional: inicial de R$ 4.624,71

Analista Educacional – Inspetor Escolar: inicial de R$ 6.937,06

Analista de Educação Básica: inicial de R$ 3.468,53

Técnico da Educação: inicial de R$ 2.556,15

Assistente Técnico de Educação Básica: inicial de R$ 1.917,11

Etapas e data da prova

O concurso será dividido em três etapas de avaliação. São elas: prova objetiva e redação (ambas de caráter classificatório e eliminatório) e avaliação de títulos, para os cargos de nível superior, de caráter classificatório.

Os títulos avaliados serão de especialização, mestrado, doutorado e tempo de exercício de atividades.

Segundo o edital, a aplicação das provas está prevista para o dia 8 de setembro de 2025.





Cronograma do concurso SEE-MG