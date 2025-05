Divulgação/GHC Hospital Nossa Senhora da Conceição, que pertence ao GHC





O Grupo Hospitalar Conceição, do Rio Grande do Sul, publicou nesta terça-feira (20), no Diário Oficial da União, o edital do concurso público para formação de cadastro de reserva de candidatos aprovados para cargos do seu quadro de pessoal.

Serão disponibilizadas vagas de nível médio, técnico e superior de diversas especialidades, com remunerações de R$ 3.058,20 a R$ 28.903,60. Os candidatos interessados poderão efetuar as inscrições no período de 20 de maio a 17 de junho, no site da banca realizadora, Fundatec.

O concurso será composto por prova teórica objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos para cargos de nível superior. As provas serão feitas no dia 13 de julho, e as taxas de inscrição variam de R$ 79,90 a R$ 144,90.

Vagas

Divididas em cargos de três níveis, as vagas vão desde auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia (nível médio) e técnico de enfermagem, manutenção, radiologia (nível técnico) a funções de analistas, enfermeiros, engenheiros e médicos em diferentes especializações (nível superior).





As remunerações variam de acordo com a carga horária semanal de R$ 12.924,00 a R$ 23.694,00. A relação completa de todas as vagas podem ser encontradas nos dois editais publicados nesta terça (20). Acesse aqui o Edital 1 e o Edital 2.

As inscrições devem ser feitas no site: https://www.fundatec.org.br/portal/concursos

Os candidatos aprovados no concurso formarão um cadastro de reserva e só serão contratados caso surjam vagas durante o prazo de validade do concurso (de um ano, que pode ser prorrogado por mais um), de acordo com a necessidade do Grupo Hospitalar Conceição.