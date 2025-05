Divulgação/SECOM Distintivo de auditor fiscal da Receita Estadual

O Governo de Goiás publicou o edital do concurso público para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, com 200 vagas e remuneração de R$ 28.563,30. A carga horária é de 40 horas semanais.

O certame oferece 200 vagas para início imediato e mais 100 para cadastro de reserva. Confira o edital aqui.

Inscrições

Para se candidatar, é preciso ter ensino superior completo em qualquer área. Além disso, as inscrições devem ser feitas entre 10 de junho e 10 de julho, pelo site da Fundação Carlos Chagas, banca que organiza o concurso.

A taxa de inscrição é de R$ 250. O prazo para solicitar isenção é entre os dias 22 e 26 de maio.

Etapas do concurso

O concurso será dividido em duas etapas. A primeira será a prova objetiva, com 80 questões de conhecimentos básicos e 80 de conhecimentos específicos aplicadas nos períodos matutino e vespertino, respectivamente.

Elas estão previstas para o dia 31 de agosto, em Goiânia. Informações sobre os locais de aplicação serão divulgadas dias antes da prova.

A segunda etapa, de caráter classificatório, consiste na avaliação de títulos.

Segundo o edital, o resultado preliminar das provas objetivas deve sair no dia 19 de setembro. A publicação do resultado do concurso vai acontecer no dia 25 de novembro.





Veja o cronograma completo do concurso: