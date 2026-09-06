Gerado por IA Apostadores tem até o dia 15 de setembro para registrar jogos

Para quem quer tentar a sorte em setembro, tem um alternativa especial no mês que conta com concurso da Lotofácil da Independência, que promete pagar a sortudo prêmio estimado em R$ 300 milhões. A Caixa Econômica Federal (CEF) está com período de vendas exclusivas abertas para o sorteio 3780. O sorteio é realizado às 11h, em 15 de setembro.

Os interessados podem realizar aposta até o dia do sorteio só que até às 10h (horário de Brasília). O registro da aposta pode ser feita em casas lotéricas e por meio dos canais digitais oficiais da Loterias Caixa.

Sorteio único

A característica principal de sorteio especial como esse é que o prêmio principal é sorteado apenas uma vez, não acumula. Caso aconteça de nenhum apostador certar as 15 dezenas sorteadas, a soma de R$ 300 milhões é dividida entre os que acertaram da segunda faixa, de 14 números, assim continuamente até a quinta faixa.

Reprodução/redes sociais Lotofácil de Independência





Como jogar

Para a fazer a "fezinha", 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante devem ser escolhidos. O jogo simples de 15 dezenas tem custo de R$ 3,50. É possível adquirir os bilhetes deste sorteio nas agências lotéricas de todo território brasileiro e também pela internet, através do do aplicativo e portal da instituição bancária.



Os apostadores contam também com opções dentro do jogo como a Surpresinha, em que o sistema da loteria gera a combinação de números de forma aleatória. Além disso, tem também o Bolão da Caixa, que possibilita realizar jogos em grupo, no valor mínimo de R$ 14.

Fernando Frazão/Agência Brasil Agência lotérica da Caixa





Probabilidades de ganhar

As chances de ganhar o concurso varia conforme a quantidade de números marcados no jogo. Em chance geral de levar qualquer prêmio - de 11 a 15 acertos - é de 1 aposta em 11 cartões jogados.

Aposta simples de 15 dezenas, no valor de R$ 3,50 tem chance de 1 em 3.268.760 (3,3 mil). As de 14, 13 e 12 acertos tem chances de 21.792, 692 e 60 respectivamente. Já 11 acertos tem uma chance em 11 bilhetes.

Apostas com mais dezenas (múltiplas) tem custo máximo de R$ 56,00 para jogo de 16 números, com uma chance em 204.298. Já a de 18 tem chances de 1 em 4.006, com custo de R$ 2.856,00. O limite máximo que é de jogo de 20 números tem valor de R$ 54.264,00 e 1 chance em 211.





Lotofácil da Independência

A edição festiva da Lotofácil é realizada desde 2012 e chega à sua 15ª concurso. O sorteio atrai milhões de brasileiros pela probabilidade de acerto ser maior do que outras modalidades populares de apostas no país. Além disso, a bolada é entregue aos ganhadores na mesma data.