Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 20.11.2015 Sorteios da Mega-Sena são feitos pelo menos duas vezes na semana.

O sorteio do concurso 3.053 da Mega-Sena foi realizado neste domingo (6), às 11h. O prêmio estava acumulado em R$ 47.416.343,33 (4,4 milhões) e os números foram revelados diretamente no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas: 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58

Prêmio acumulado e chances

Para esse prêmio acumulou exatos R$ 7.234.889,77 (7,2 milhões). A Mega-Sena premia quem acerta os seis números sorteados, dentre 60 opções disponíveis no volante.

O apostador pode escolher de 6 a 20 dezenas e o custo do jogo varia de acordo com a quantidade de números escolhidos. A aposta simples custa R$ 6 a R$ 232.560,00. A probabilidade de acertar o prêmio principal com aposta simples é de 1 em aproximadamente de 50 milhões.

No último concurso, foram sorteados os números 01 - 13 - 25 - 35 - 39 - 51.





Mudança nos dias de sorteio

Com a mudança no calendário dos sorteios, os apostadores tiveram até as 22h do último sábado (5) para registrar seus jogos nas unidades lotéricas , pelo Portal Loterias Caixa ou pelo Aplicativo Loterias Caixa. Os bolões, por sua vez, foram registrados até 10h45 deste domingo.

De acordo com a Caixa, as apostas podem ser feitas por maiores de 18 anos. Nos canais eletrônicos, o limite é de R$ 500 por transação, com pagamento via Pix, cartão ou Mercado Pago. O apostador ainda pode escolher os números manualmente ou optar pela seleção automática do sistema.

No dia 15 de setembro, acontece o prêmio especial. A diferença é que o prêmio não acumula, ou seja, obrigatoriamente alguém ganhará R$ 300 milhões de reais.