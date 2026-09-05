Divulgação/Casas Bahia Loja Casas Bahia

A Casas Bahia realiza um novo leilão on-line de eletrodomésticos, eletrônicos e outros produtos com descontos que chegam a 85% em relação aos valores de referência. Os interessados podem fazer lances até a próxima quarta-feira (9), às 11h.

O leilão é realizado pela plataforma Kwara , e os produtos estão localizados em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Entre os itens disponíveis estão notebooks, celulares, eletrodomésticos, tablets e acessórios.

Os valores iniciais variam conforme o produto. O item mais barato do catálogo é um cooktop Dako de cinco bocas, anunciado com lance inicial de R$ 219. O valor de mercado informado para o produto é de R$ 544,54, o que representa uma redução de aproximadamente 60%.

Veja os principais produtos disponíveis

Entre os produtos que aparecem no catálogo do leilão estão:

Cooktop Dako cinco bocas bivolt: lance inicial de R$ 219;

Motorola Moto G34 5G, 128 GB: R$ 336;

Tablet Positivo e power bank i2GO: R$ 383,94;

Refrigerador Side by Side Hisense 428 litros: R$ 2.290;

Lava e seca Samsung 11 kg: R$ 2.458;

Notebook Samsung Galaxy Book4: R$ 2.741,40;

Notebook Gamer Lenovo LOQ: R$ 3.210.

Os valores podem mudar conforme novos lances são registrados durante a disputa.

Como participar do leilão da Casas Bahia

Para participar, o interessado precisa fazer um cadastro na plataforma responsável pelo leilão, concordar com os termos de adesão e solicitar a habilitação para participar da disputa.

De acordo com as regras divulgadas, é necessário solicitar a habilitação com pelo menos uma hora de antecedência em relação ao horário previsto para o início do lote.

Os lances precisam superar o valor atualmente registrado para cada produto. A regra prevê um incremento de R$ 50 entre as ofertas.

Também é possível configurar um lance automático. Nesse caso, o participante estabelece o valor máximo que está disposto a pagar, e o sistema realiza novas ofertas automaticamente até atingir esse limite.

Lances podem ser prorrogados

Quem pretende participar precisa ficar atento ao encerramento de cada lote. Caso uma nova oferta seja feita nos minutos finais, o sistema pode estender automaticamente o prazo da disputa.

A extensão costuma ser de um minuto, mas o período pode variar conforme as regras estabelecidas para cada lote.

Por isso, o horário indicado no catálogo deve ser conferido antes da realização do lance.

O que saber antes de comprar

Apesar dos descontos, os produtos não funcionam como uma compra convencional em uma loja da Casas Bahia.

Segundo as condições do leilão, os bens são vendidos no estado de conservação em que se encontram. Não há garantia de troca ou de funcionamento dos produtos.

Outro ponto importante é que a arrematação não pode ser simplesmente cancelada depois da compra. Em caso de desistência ou falta de pagamento, pode haver multa de 30% sobre o valor do arremate, conforme as regras do evento.

Os custos e as responsabilidades relacionados à retirada dos produtos também ficam a cargo do comprador.

Casas Bahia tem dívida de R$ 17,3 bilhões

Em agosto, a Casas Bahia entrou com um pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo, envolvendo a companhia e suas subsidiárias.

A dívida total declarada no pedido chega a R$ 17,3 bilhões. Desse montante, aproximadamente R$ 16,4 bilhões são classificados como créditos quirografários, que são débitos que não têm um bem específico da empresa como garantia, enquanto cerca de R$ 754 milhões correspondem a dívidas trabalhistas e outros R$ 154 milhões estão relacionados a microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP).

A recuperação judicial foi apresentada como uma medida para reorganizar as obrigações financeiras da companhia e permitir a continuidade das operações enquanto são negociadas as dívidas com credores.





Justiça ainda analisa recuperação judicial

Apesar do pedido, a recuperação judicial da Casas Bahia ainda não havia sido efetivamente deferida pela Justiça. O processo entrou em uma etapa de constatação prévia, procedimento usado para verificar as condições da empresa e a documentação apresentada antes de uma decisão sobre o processamento da recuperação.

A Justiça também concedeu medidas de proteção emergenciais em pontos específicos, incluindo proteção contra determinadas cobranças e medidas relacionadas à continuidade do fornecimento de mercadorias.

A companhia ainda enfrenta negociações com fornecedores. Entre os desafios estão a manutenção do abastecimento das lojas e a reorganização dos pagamentos aos credores.

O objetivo da recuperação judicial é permitir que a empresa reorganize suas dívidas sem interromper suas atividades. Caso o processamento seja deferido e o plano apresentado avance, os credores terão participação nas etapas previstas pela legislação para discutir e votar as condições de pagamento.

Enquanto isso, a Casas Bahia segue operando e adotando medidas para preservar o caixa e reorganizar sua estrutura financeira.