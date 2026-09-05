Belga/Eric Lalmand Antiga fábrica da Audi será transformada em parque empresarial

O terreno da antiga fábrica da Audi, uma das principais fabricantes de veículos de luxo do mundo e integrante do Grupo Volkswagen, deverá ser transformado em um parque empresarial urbano de uso misto em Bruxelas, na Bélgica.

Com cerca de 55 hectares, a área deverá reunir atividades industriais, pequenas e médias empresas e companhias inovadoras. O projeto também prevê a abertura do espaço para a população.

A iniciativa faz parte de um acordo entre a incorporadora imobiliária belga Heylen Warehouses e a Audi para a aquisição do local. O negócio foi firmado em cooperação com a Região de Bruxelas-Capital e o município de Forest. As partes ainda estão finalizando os documentos legais necessários para concluir a transação.

Inicialmente chamado de “Rings Park 21”, o projeto tem como meta criar cerca de 3 mil empregos, número próximo ao de postos de trabalho eliminados com o fechamento da fábrica da Audi em fevereiro de 2025.

Além de abrigar empresas e atividades industriais, o terreno conta com infraestrutura que pode facilitar a instalação de novos negócios, como uma conexão elétrica de alta tensão, acesso ferroviário e proximidade com o centro de Bruxelas e o Anel Viário.

Segundo Wim Heylen, presidente do Grupo Heylen, parte da estrutura deixada pela Audi poderá ser reaproveitada, enquanto outros edifícios deverão ser demolidos. Os planos também incluem a abertura da área para a vizinhança, inclusive com a construção de uma via pública que atravesse o terreno.

A estação ferroviária Forest-Midi, localizada na área, também deverá passar por modernização como parte do projeto de revitalização.

Nossa ambição não é virar a página da história industrial de Bruxelas, mas escrevê-la de forma diferente, com mais empresas, mais empregos e um local que esteja finalmente aberto ao município e à cidade. Wim Heylen, presidente do Grupo Heylen









Encerramento da Audi

Em outubro de 2024, a Audi anunciou que encerraria a produção de veículos elétricos na fábrica de Bruxelas em fevereiro de 2025. A decisão foi comunicada pela empresa durante uma reunião com representantes de diferentes setores.

Em 28 de fevereiro de 2025, a montadora encerrou definitivamente as atividades no local, colocando fim a mais de 75 anos de produção de automóveis e resultando na perda de cerca de 3 mil postos de trabalho.

Além do fechamento da fábrica, a Audi também firmou um acordo para reduzir 7,5 mil postos de trabalho na Alemanha até 2029.

Novos empregos

Apesar de a revitalização completa do terreno poder levar anos, o Grupo Heylen espera anunciar os primeiros empregos no local em 2027. A previsão é que toda a transformação seja concluída em um período de cinco a dez anos.

A empresa ainda não revelou quais negócios ocuparão o espaço, mas afirma estar negociando com potenciais interessados, que vão desde pequenas e médias empresas até companhias internacionais.