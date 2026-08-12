Reprodução / Instagram “Rei do Bolão” já levou nove prêmios das Loterias Caixa em 2026

Muitos brasileiros já se imaginaram milionários depois de ganhar na Mega-Sena. Mas o empresário cearense Alessandro Montenegro conseguiu isso mais de uma vez neste ano. Conhecido como “Rei do Bolão”, ele participou de nove prêmios principais das Loterias Caixa em 2026.

Alessandro é dono da Loteria Aldeota, em Fortaleza (CE), conhecida pela venda de bolões. Além de organizar e vender as apostas, o empresário também participa dos jogos com pelo menos uma cota. Assim, quando o bolão é premiado, ele também recebe uma parte do valor.

No último domingo (9), um bolão da Loteria Aldeota acertou sozinho as seis dezenas da Mega-Sena. O prêmio era de R$ 164,9 milhões.

A aposta foi feita com 15 números e dividida em 100 cotas. Com isso, cada participante ficou com mais de R$ 1,6 milhão. Uma das cotas também era do próprio Alessandro.

Não foi a primeira vez

Em maio, no concurso especial que comemorou os 30 anos da Mega-Sena, outro bolão da Aldeota também acertou as seis dezenas. Na época, o prêmio de R$ 336,3 milhões foi dividido entre apenas duas apostas vencedoras.

A aposta da lotérica ficou com R$ 168,1 milhões, que foram divididos em 100 cotas. Cada participante recebeu mais de R$ 1,6 milhão e pagou R$ 3.139,56 pela participação no bolão, que tinha 20 números.

Além das duas Mega-Senas, os bolões da Aldeota também já acertaram prêmios principais da Lotofácil, Quina de São João e Dia de Sorte.

Segundo o estabelecimento, esta nova vitória na Mega-Sena representa o nono prêmio principal conquistado por Alessandro em diferentes modalidades das Loterias Caixa somente neste ano.

Qual é a estratégia do “Rei do Bolão”?

Para Alessandro, ganhar não é apenas uma questão de sorte. A estratégia está em apostar com mais números e dividir o valor entre várias pessoas.

Isso acontece porque, quanto mais dezenas são escolhidas em uma aposta, maiores são as chances de acertar. Por outro lado, o preço também aumenta.

Com o bolão o valor de uma aposta maior é dividido em várias cotas, fazendo com que cada participante pague menos.

Você consegue participar de uma aposta com mais dezenas, aumentando as possibilidades, sem precisar arcar sozinho com todo esse valor. Alessandro Montenegro, dono da Loteria Aldeota ao Metrópoles

A estratégia também é utilizada em modalidades como a Lotofácil.

Uma aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3 e tem uma chance em cerca de 3,2 milhões de acertar os 15 números. Já uma aposta com 20 dezenas custa mais de R$ 54 mil, mas a probabilidade passa para uma em cerca de 211.

Sozinho, o valor seria alto para a maioria dos apostadores. No bolão, porém é dividido entre os demais.

Mais números aumentam as chances?

Sim, mas isso não significa que exista um número com mais sorte do que outro.

Analisar os resultados anteriores, escolher números que saíram mais vezes ou apostar em combinações consideradas mais aleatórias não faz uma combinação específica ficar mais provável.

Na Mega-Sena, todas as combinações de seis números têm a mesma chance de serem sorteadas.

Por exemplo: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 têm exatamente a mesma probabilidade de sair que qualquer outra sequência.

O que realmente aumenta as chances é ter mais combinações no jogo. Isso pode acontecer ao escolher mais dezenas ou participar de um bolão.

Em uma aposta simples de seis números, existem 50.063.860 combinações possíveis. Por isso, a chance de acertar as seis dezenas é de uma em 50.063.860.

Como funciona um bolão?

As lotéricas credenciadas pela Caixa podem organizar e vender cotas de bolões oficiais.

Na prática, várias pessoas participam de uma mesma aposta e dividem o custo. Se o jogo for premiado, o valor também é dividido.

Mas existe um cuidado importante para quem participa: cada cota precisa ter um recibo individual, emitido pelo terminal da Caixa.

Esse documento comprova a participação do apostador e deve ser guardado caso o jogo seja premiado.

As lotéricas também podem cobrar uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota para organizar os bolões.

Uma equipe para preparar os jogos

Para administrar a lotérica, Alessandro conta com cerca de 100 colaboradores. A equipe trabalha em sistema de rodízio e ajuda a estudar as estatísticas e preparar os volantes da Mega-Sena, Lotofácil e Quina.

Os jogos são preenchidos previamente e ficam disponíveis para os clientes.

Outra estratégia adotada pelo empresário é manter algumas combinações de números nos bilhetes ao longo dos concursos, sem alterar os números a cada novo sorteio. Alessandro também participa dos próprios bolões que coloca à venda.

Dos bolões que confecciono para venda, também participo com uma cota. Então, todos esses prêmios agora, esses nove prêmios em cinco meses, acabam mostrando que a cota está dando resultado. Alessandro Montenegro, dono da Loteria Aldeota ao Metrópoles





Quem é Alessandro Montenegro?

Reprodução / Instagram “Rei do Bolão” já levou nove prêmios das Loterias Caixa em 2026

Aos 54 anos, Alessandro Montenegro é empresário e proprietário da Loteria Aldeota, em Fortaleza.

Ele ganhou projeção nacional depois de participar pessoalmente do bolão vencedor da Mega-Sena em maio. O histórico de premiações da lotérica fez com que ele ficasse conhecido como “Rei do Bolão”.

A Loteria Aldeota é especializada na venda de bolões oficiais e afirma ser líder nacional nesse tipo de aposta há 84 meses.

O que ele fez com o dinheiro dos prêmios?

Alessandro também contou para o Metropóles o que fez com parte dos valores que recebeu como cotista dos bolões.

Segundo o empresário, depois da premiação de maio, ele quitou um financiamento imobiliário, comprou um apartamento para os pais e fez melhorias na empresa.

Vamos jogando, vamos ganhando e, na verdade, destinando esses recursos. Alessandro Montenegro, dono da Loteria Aldeota ao Metrópoles

Segurança

Com a grande quantidade de prêmios também trouxe mais exposição para o empresário. Segundo ele, apesar da divulgação das premiações, ele e os funcionários da lotérica nunca sofreram ameaças ou assaltos relacionados aos valores recebidos.

Ele afirma que mantém uma estrutura de segurança na empresa, com carro blindado e uma equipe responsável pela proteção.

Como apostar na Lotofácil?

Na Lotofácil, o apostador pode escolher entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis no volante.

O prêmio é pago para quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Também é possível deixar que o sistema escolha os números pela Surpresinha ou repetir a mesma aposta por vários concursos com a Teimosinha.

Quem preferir apostar pela internet pode utilizar os canais oficiais da Caixa, desde que tenha mais de 18 anos. O apostador pode escolher os números ou deixar que o sistema faça a seleção de forma aleatória.

Mega-Sena volta a acumular

Depois do sorteio realizado na terça-feira (11), uma aposta de Alvorada D'Oeste (RO) acertou o prêmio principal de R$ 3.077.413,08.

Com isso, a Mega-Sena voltou a acumular e o concurso 3044 tem prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

O próximo sorteio será realizado amanhã (13). As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso.

A reportagem do iG entrou em contato com a Loteria Aldeota para confirmar as informações e buscar mais detalhes sobre a sequência de premiações e a estratégia utilizada nos bolões.

Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto.

*Estagiária sob supervisão