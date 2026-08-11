Reprodução: Caixa Federal Mega-sena

Uma única aposta feita em Alvorada D'Oeste, em Rondônia, acertou as seis dezenas da Mega-Sena nesta terça-feira (11) e levou R$ 3.077.413,08. A cidade onde saiu o prêmio tem apenas 13.720 habitantes, segundo a estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O bilhete vencedor do concurso 3043 foi uma aposta simples, com seis números, registrada presencialmente na Lotérica Alvorada. Não se tratava de bolão.

As dezenas sorteadas foram:

10 - 11 - 16 - 37 - 42 - 53

O prêmio principal estava estimado em R$ 3,5 milhões antes do sorteio. Com o rateio, o único acertador da sena ficou com R$ 3.077.413,08.

Cidade premiada tem 13,7 mil habitantes

Alvorada D'Oeste é um município de Rondônia com população estimada em 13.720 pessoas em 2025. No Censo de 2022, eram 13.117 moradores.

A cidade ocupa uma área de 3.029,193 km². A densidade demográfica registrada no último Censo foi de apenas 4,33 habitantes por km².

Foi justamente em uma lotérica do município que saiu o único bilhete com os seis números do concurso desta terça.

Quina teve 48 apostas ganhadoras

Outras 48 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 20.836,65 cada. Na quadra, 3.746 jogos fizeram quatro pontos, com prêmio de R$ 440,09 para cada aposta.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (13). O prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões.



