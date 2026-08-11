Divulgação / Biasi Leilões Santander promove leilão com 196 oportunidades

Quem está de olho em um imóvel e busca uma oportunidade com valor abaixo do mercado pode encontrar opções no próximo leilão do Santander. Em parceria com a Biasi Leilões, o banco realiza hoje (11), um certame com 196 imóveis, a partir das 11h, no site oficial da leiloeira.

Entre as opções estão casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais espalhados por diferentes regiões do Brasil. Os imóveis podem interessar tanto quem busca ter a casa própria quanto quem pretende ampliar o patrimônio ou investir no mercado imobiliário.

Os imóveis estão localizados nos estados: AC, AL, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SP e TO. As opções apresentam perfis variados, desde unidades mais acessíveis até imóveis de alto padrão, atendendo a diferentes perfis de compradores.

Os lances iniciais começam em R$ 36.720 e chegam a R$ 2.775.200. O pagamento pode ser feito à vista, em parcela única, ou por meio de financiamento imobiliário pelo Santander, com sinal mínimo de 20% do valor da compra. As condições podem variar conforme o lote e estão descritas no edital disponível no site da leiloeira.

Destaques

Para quem está de olho em uma casa, um dos imóveis que mais chama atenção é uma unidade em condomínio no bairro Jardim Pernambuco II, no Guarujá (SP). O imóvel conta com 360 m² de terreno e 202,34 m² de área construída, com lance inicial de R$ 1.030.200.

Já para quem procura um apartamento, uma das opções está no bairro Madureira, em Caxias do Sul (RS). A unidade tem 169,54 m² de área privativa, 97,16 m² de área comum e uma vaga de garagem. O lance inicial é de R$ 736 mil.

Leilões atraem cada vez mais compradores

Nestes últimos anos, os leilões imobiliários passaram a chamar mais atenção com um público cada vez mais amplo. Se antes eram vistos principalmente como uma alternativa para investidores, hoje também despertam o interesse de consumidores que desejam adquirir um imóvel para moradia.

A facilidade de acesso às informações e a possibilidade de participar dos certames sem sair de casa também ajudaram a ampliar o interesse pela modalidade.

Segundo Eduardo Consentino, leiloeiro oficial da Biasi Leilões, o crescimento está relacionado ao maior conhecimento do público sobre o funcionamento dos leilões e às oportunidades que o mercado oferece.

Os leilões imobiliários deixaram de ser uma modalidade restrita aos investidores. Hoje, recebemos muitos compradores em busca da casa própria, principalmente porque conseguem analisar previamente todas as informações do imóvel e participar do processo de forma totalmente on-line Eduardo Consentino, leiloeiro oficial da Biasi

O que avaliar antes de dar um lance?

Antes de participar, é essencial que o comprador consulte a documentação disponível, verifique as condições específicas de pagamento, a situação de ocupação do imóvel e as eventuais responsabilidades previstas no edital.

Também é importante avaliar a localização, o potencial de valorização e os custos envolvidos após a aquisição, como despesas cartorárias, tributos e demais encargos.

Para Eduardo Consentino, um bom planejamento é essencial para que o comprador faça uma escolha segura e alinhada aos seus objetivos.

O leilão oferece excelentes oportunidades, mas cada imóvel possui características próprias. Por isso, o comprador deve analisar todas as informações disponíveis, conferir as condições do edital e definir previamente quanto pretende investir. Esse planejamento ajuda a tornar a compra mais segura e evita decisões por impulso Eduardo Consentino, leiloeiro oficial da Biasi

Como participar?

Quer dar um lance? O primeiro passo é fazer um cadastro no site da Biasi Leilões. Depois, o interessado precisa aguardar a habilitação para participar do certame.

Com o cadastro aprovado, é possível acompanhar o leilão em tempo real e ofertar os lances diretamente pela plataforma.

Veja como participar:

Faça o cadastro: acesse o site da Biasi Leilões e preencha os dados solicitados. Aguarde a habilitação: após o cadastro, é necessário estar habilitado para participar do leilão. Acompanhe o certame: com a habilitação aprovada, o interessado pode acompanhar os lotes em tempo real. Dê seu lance: escolha o imóvel de interesse e faça a oferta diretamente pela plataforma.

*Estagiária sob supervisão



