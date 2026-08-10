Arquivo/Pé de Milha The Platinum Card hoje é um cartão de segunda linha

Clientes do Santander que possuem cartões da bandeira American Express emitidos pelo banco começaram a receber, nos últimos dias, mensagens informando que seus cartões serão cancelados em cinco dias úteis. Os relatos encontrados pela coluna apontam para um movimento que atinge consumidores com relacionamento antigo com o banco e, segundo eles, sem atrasos ou problemas de pagamento.

As reclamações têm um ponto em comum: os clientes dizem ter sido surpreendidos pelo aviso de cancelamento e afirmam que o Santander não apresentou uma justificativa específica para a decisão nem ofereceu uma alternativa de cartão.

Uma das reclamações publicadas no site Reclame Aqui em 7 de agosto afirma que a cliente foi comunicada no fim do dia de que seu cartão Santander Amex seria cancelado em cinco dias úteis. Ela diz manter relacionamento antigo com o banco e receber pagamentos pela instituição. “Vai cancelar o cartão e simplesmente, avisa cinco dias antes e não dá uma solução”, escreveu.

Outro cliente, em reclamação também publicada em 7 de agosto, afirmou ser usuário do Amex havia três anos, estar com os pagamentos em dia e ter procurado a central de atendimento para entender o motivo do cancelamento. Segundo o relato, o atendimento não conseguiu informar a razão da decisão nem apresentar uma alternativa.

O que diz o Santander

Questionado pela coluna sobre os cancelamentos, o Santander afirmou que realiza periodicamente “revisões em sua base de cartões”, conforme previsto em contrato e alinhado às políticas de relacionamento e aos critérios de elegibilidade dos produtos.

Segundo o banco, clientes American Express que “não atendem mais aos critérios de elegibilidade para manutenção do cartão” estão sendo comunicados sobre o cancelamento. A instituição, porém, não informou quais são esses critérios nem explicou por que os clientes que procuraram o banco deixaram de ser elegíveis.

Também não houve esclarecimento sobre quais alternativas foram oferecidas aos clientes afetados.

Santander já havia parado de vender Amex

O movimento ocorre poucos meses depois de o Santander interromper a comercialização de novos cartões American Express no Brasil. A decisão foi publicada no fim de maio, depois que os produtos deixaram de aparecer no portfólio. Na ocasião, o banco confirmou a suspensão de novas solicitações e afirmou que os clientes que já possuíam cartões continuariam tendo acesso ao portfólio e aos benefícios.

No Santander, a parceria com a American Express — iniciada em 2022 — era concentrada em dois produtos: o The Platinum Card e o The Centurion Card. Agora, apenas o Bradesco comercializa a bandeira.

Os avisos de cancelamento representam um movimento adicional: o Santander também está reduzindo a base de clientes que já possuíam os produtos.

American Express no Brasil

relação entre a American Express e o mercado brasileiro mudou significativamente nos últimos 20 anos. Em 2006, o Bradesco comprou as operações de cartões da bandeira no país e assumiu a emissão de produtos da marca.

Em diversos países, a Amex atua como bandeira e emissora de cartões. Ao abrir mão de parte desse modelo no Brasil, a empresa perdeu relevância porque o prestígio histórico da marca deixou de ser acompanhado por uma proposta de valor competitiva.

O The Platinum Card, principal exemplo, cobra anuidade elevada, exige renda alta e oferece pontuação e benefícios que ficaram atrás dos concorrentes de Visa e Mastercard. O fechamento da sala própria da Amex em Guarulhos, em fevereiro de 2025, também simbolizou a perda de diferenciais que sustentavam a experiência premium da marca.

O movimento recente do Santander se encaixa em uma mudança mais ampla na estratégia de cartões. Recentemente, o banco passou a investir no Santander Rewards, ampliando a proposta de benefícios e recompensas vinculada aos seus cartões.

Nesse contexto, a retirada dos produtos American Express sinaliza uma possível reorganização do portfólio do banco, com o direcionamento de esforços para uma nova experiência de recompensas e a redução do espaço de uma bandeira que já apresenta, há anos, sinais de perda de prestígio no mercado nacional.