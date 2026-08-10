Reprodução/redes sociais Sede da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Genebra, na Suíça

Os Estados Unidos aceitaram formalmente realizar consultas com o Brasil na Organização Mundial do Comércio (OMS) sobre o tarifaço de 37,5% imposto aos produtos brasileiros exportados para aquele país. A decisão foi anunciada em carta assinada nesta segunda-feira (10), na qual as autoridades norte-americanas se dizem à disposição para se reunir e tratar do assunto.

“Os Estados Unidos aceitam o pedido do Brasil para entrar em consultas. Estamos à disposição para conversar com os representantes da sua missão em uma data que seja conveniente para ambas as partes para a realização das consultas”, diz o documento.

O governo brasileiro acionou a OMC contra as medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos no último dia 27 de julho.

“Ao impor as citadas medidas, os EUA violam flagrantemente compromissos centrais assumidos por aquele país na OMC, como o princípio da nação mais favorecida e os tetos tarifários negociados no âmbito daquela organização”, protestou, em nota, o Ministério das Relações Exteriores.

Pedido de consultas

O documento enviado à OMC foi um pedido de consultas aos Estados Unidos, instrumento instituído com o propósito de viabilizar, às partes, uma solução negociada para a disputa antes do eventual estabelecimento de um painel. Trata-se, portanto, de uma primeira etapa formal no âmbito do sistema de solução de controvérsias na OMC.

O processo aberto na OMC leva em conta as tarifas de 25% impostas exclusivamente ao país e a sobretaxa de 12,5% anunciadas sob a alegação de falta de controle de trabalho forçado, e atinge dezenas de outros países.

Ao acionar a organização, o governo brasileiro argumentou que as novas taxas são discriminatórias, unilaterais e ferem os compromissos firmados pelos Estados Unidos junto à própria entidade internacional.

China

A China também pediu para participar das consultas. O país diz que tem interesse “substancial” no tema e afirma que as investigações adotadas pelo governo Trump também “afetam todas as exportações chinesas para os Estados Unidos, sujeitas a determinadas isenções, e, em particular, as condições de concorrência para produtos originários da China vendidos no mercado norte-americano, em decorrência das tarifas adicionais impostas”.





Se as consultas não levarem ao consenso, é aberto um painel. Mas o Órgão de Apelação da organização, que analisa os recursos da disputa, está paralisado.

Apesar de o aceite dos EUA ser considerado positivo, o governo brasileiro segue avaliando que o processo na OMC tem potencial limitado e a medida tem caráter simbólico, isto é, não acredita que uma eventual decisão da organização possa reverter o tarifaço.