Governo Federal Programa Desenrola Brasil

O Desenrola Adimplentes começa a funcionar nesta segunda-feira (10), com novas regras para a participação das instituições financeiras. O programa oferece crédito com condições mais favoráveis para trabalhadores informais que mantêm seus empréstimos em dia e também prevê medidas voltadas a estudantes e empresas adimplentes com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Segundo o Governo, a expectativa é que até 500 mil trabalhadores informais e 100 mil beneficiários do Fies procurem o programa.

A modalidade é uma nova etapa do Novo Desenrola, lançado pelo Governo Federal em junho. As regras foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) na última sexta-feira (7), após mudanças feitas pela Medida Provisória nº 1.382, publicada em 1 de agosto.

Como funciona?

O programa permite que trabalhadores informais troquem uma dívida de crédito pessoal não consignado por um novo empréstimo, com juros de até 1,99% ao mês.

Para participar, a dívida precisa ter saldo de até R$ 15 mil por instituição financeira, pelo menos quatro parcelas já pagas e estar em dia ou com atraso de, no máximo, 90 dias.

A nova operação será usada para quitar a dívida anterior. Com isso, o consumidor passa a pagar o novo crédito, que terá condições diferentes.

A nova parcela não poderá ser maior que 90% do valor da prestação original. Em algumas situações, também será possível contratar um valor adicional de até 50% do saldo devedor, desde que a nova prestação continue dentro desse limite.

Principais condições:

Juros: até 1,99% ao mês; Saldo devedor: até R$ 15 mil por instituição financeira; Parcelas pagas: pelo menos quatro; Nova prestação: até 90% do valor da parcela anterior; Crédito adicional: até 50% do saldo devedor original, seguindo as regras do programa.

Quem pode participar?

O Desenrola Adimplentes é voltado para trabalhadores que atuam no mercado informal e não possuem vínculo empregatício formal.

Para ter acesso à modalidade, é preciso:

não ter emprego com carteira assinada;

não ser servidor público;

não receber aposentadoria ou pensão do INSS;

ter um empréstimo de crédito pessoal não consignado em andamento;

ter pago pelo menos quatro parcelas;

estar em dia com os pagamentos ou ter atraso de, no máximo, 90 dias;

ter saldo devedor de até R$ 15 mil por instituição financeira.

Na prática: se você trabalha sem carteira assinada e ainda está pagando um empréstimo pessoal, pode procurar um banco participante para descobrir se o seu contrato se encaixa nas regras.

Prazo pode ser ampliado

O prazo do novo crédito será baseado no tempo que ainda faltava para quitar a dívida original. O programa permite uma pequena extensão, de acordo com o período restante.

A ampliação pode chegar a:

mês para dívidas com até 6 meses restantes; meses para contratos com mais de 6 e até 12 meses restantes; meses para dívidas com mais de 12 e até 24 meses restantes; meses para contratos com mais de 24 meses restantes.

Bancos privados também podem participar

A adesão das instituições financeiras é opcional. Com a mudança nas regras, bancos privados também poderão participar do programa.

Segundo o Ministério da Fazenda , 30% dos recursos das operações serão próprios das instituições financeiras, enquanto os outros 70% serão bancados pela União.

A mudança foi feita para tentar aumentar a participação dos bancos e ampliar as opções disponíveis para os consumidores.

Neste começo a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil oferecem as operações. Outras instituições poderão aderir posteriormente.

Quem possui uma dívida em outro banco também poderá procurar a Caixa ou o BB. Nesse caso, será feita uma nova análise de crédito para verificar se o contrato atende às regras.

Fies também terá condições especiais

O programa também prevê medidas para estudantes com contratos do Fies.

Quem possui contratos celebrados até 2017, estava na fase de amortização em 4 de maio de 2026 e tinha menos de 90 dias de atraso nessa data poderá ter 12% de desconto sobre o valor consolidado da dívida, inclusive o principal, para pagamento à vista.

Os estudantes terão até 31 de dezembro de 2026 para aderir às condições especiais.

Crédito para começar um negócio

Além da renegociação, o programa oferece novas linhas de crédito para pessoas físicas e empresas adimplentes com o Fies que pretendem investir em uma atividade empreendedora.

Para ter acesso, o graduado precisa estar adimplente com o Fies há pelo menos 36 meses e não ter feito renegociação da dívida.

Os juros poderão chegar a 11% ao ano, cerca de 0,87% ao mês.

O limite será de:

R$ 80 mil para pessoas físicas;

R$ 180 mil para empresas.

O prazo máximo será de 60 meses para pessoas físicas e 96 meses para empresas.

De inicio, Caixa e Banco do Brasil vão oferecer essas linhas.

Como solicitar?

Dimitri Karastelev/Unsplash WhatsApp

O trabalhador informal interessado deve procurar a Caixa ou o Banco do Brasil e pedir uma análise de crédito. O banco vai verificar se o consumidor e a dívida estão dentro das regras.

A contratação deve ser feita somente pelos canais oficiais das instituições.

No Banco do Brasil, as informações podem ser consultadas nos canais oficiais da instituição e pelo Whatsapp: (61) 4004-0001.

Na Caixa, as orientações estão disponíveis nos canais oficiais do banco e pelo Whatsapp: 0800 104 0104.

Para quem tem Fies

No Banco do Brasil, a renegociação pode ser feita pelo aplicativo, em Soluções de Dívidas, Central de Renegociações, FIES. Também é possível procurar uma agência.

Na Caixa, o procedimento pode ser realizado pelo SIFESWEB ou em uma agência. O acesso pelo aplicativo Fies será disponibilizado posteriormente.

Bloqueio para apostas será obrigatório

Uma das condições para participar do Desenrola Adimplentes será aceitar o bloqueio do CPF em plataformas de apostas online por seis meses.

A medida foi criada para impedir que o crédito oferecido pelo programa, com juros mais baixos, seja utilizado em apostas.

Durante esse período, o CPF não poderá ser usado para criar novos cadastros ou acessar contas de apostas vinculadas ao documento.

Governo alerta para golpes

O Ministério da Fazenda também alerta para golpes envolvendo programas de renegociação de dívidas.

Criminosos podem utilizar anúncios falsos, mensagens e links enviados pelas redes para tentar conseguir dados pessoais ou dinheiro das vítimas.

A contratação deve ser feita diretamente com as instituições financeiras participantes. O Governo não envia links por SMS ou aplicativos para que o consumidor faça a renegociação.

Um levantamento do NetLab/UFRJ identificou 544 anúncios fraudulentos nas plataformas da Meta entre abril e junho. Do total, 38% utilizavam inteligência artificial e 72% exploravam indevidamente a imagem do Governo ou de marcas conhecidas.

Por isso, antes de informar dados pessoais ou fazer qualquer pagamento, é importante procurar os canais oficiais do banco e confirmar as informações.

Desenrola Adimplentes é diferente do Desenrola Famílias

O Desenrola Famílias é voltado para pessoas com renda de até cinco salários mínimos e que possuem dívidas em atraso.

Já o Desenrola Adimplentes tem como foco trabalhadores informais que ainda estão pagando seus empréstimos e buscam condições de crédito mais baratas.

A proposta é diminuir o custo dos empréstimos e facilitar a continuidade dos pagamentos, evitando que esses consumidores acabem entrando na inadimplência.

*Estagiária sob supervisão