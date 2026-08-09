O sorteio do concurso 3.042 da Mega-Sena foi realizado às 11h deste domingo (09). O prêmio estava acumulado em quase R$ 165 milhões e os números foram revelados diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo.
Uma aposta de Fortaleza, capital cearense, acertou as seis dezenas e levou os R$ 164.895.645,50 sozinha. Ela foi feita na Loteria Aldeota, no formato de bolão, com 15 números e 100 cotas. Os valores serão divididos entre os participantes.
Confira as dezenas sorteadas:
02 - 35 - 53 - 10 - 40 - 05
A Mega-Sena premia quem acertar os seis números sorteados. O apostador pode escolher de 6 a 15 dezenas entre as 60 disponíveis.
A aposta simples custa R$ 6 e a probabilidade de acertar o prêmio principal é de 1 em cerca de 50 milhões.
Os bolões foram registrados até 10h45 deste domingo (09).De acordo com a Caixa, as apostas podem ser feitas por maiores de 18 anos.
Nos canais eletrônicos, o limite é de R$ 500 por transação, com pagamento via Pix, cartão ou Mercado Pago. O jogador pode escolher os números manualmente ou optar pela seleção automática do sistema.
Resultados da Lotofácil:
Com R$ 2 milhões em premiação, a Lotofácil 3757 deste domingo (09) teve as seguintes dezenas:
15 - 08 - 20 - 24 - 02 - 04 - 11 - 06 - 12 - 23 - 22 - 03 - 17 - 01 - 21
Quina
O concurso 7087 da quinta sorteou R$ 1.430.105,94 de premiação. O resultado foi:
25 - 27 - 58 - 65 - 51
São 80 bolas sorteadas, assim como na timemania.
Timemania
Valendo R$ 7,2 milhões, a timemania é voltada aos apaixonados pelo futebol. Primeiro, sorteiam-se 7 dezenas, ganha quem fizer de 3 a 7 acertos ou quem acertar o "time do coração", no segundo sorteio.
O resultado do primeiro sorteio do concurso 2426 foi:
73 - 59 - 44 - 16 - 25 - 24
O resultado do "time do coração" foi:
50 - Juventude (RS)
+milionária
O concurso 379 vale R$81 milhões.
O resultado foi:
14 - 28 - 47 - 07 - 04 - 38
Nos trevos, o sorteio teve os seguintes número:
02 - 06
Dia de sorte
O concurso 1267 do dia de sorte vale R$500 mil. O resultado sorteado foi:
18 - 05 - 15 - 28 - 24 - 02 - 31
E o mês da sorte foi:
08 - Agosto