Divulgação Mega - Sena

O sorteio do concurso 3.042 da Mega-Sena foi realizado às 11h deste domingo (09). O prêmio estava acumulado em quase R$ 165 milhões e os números foram revelados diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo.

Uma aposta de Fortaleza, capital cearense, acertou as seis dezenas e levou os R$ 164.895.645,50 sozinha. Ela foi feita na Loteria Aldeota, no formato de bolão, com 15 números e 100 cotas. Os valores serão divididos entre os participantes.

Confira as dezenas sorteadas:

02 - 35 - 53 - 10 - 40 - 05

A Mega-Sena premia quem acertar os seis números sorteados. O apostador pode escolher de 6 a 15 dezenas entre as 60 disponíveis.

A aposta simples custa R$ 6 e a probabilidade de acertar o prêmio principal é de 1 em cerca de 50 milhões.

Os bolões foram registrados até 10h45 deste domingo (09).De acordo com a Caixa, as apostas podem ser feitas por maiores de 18 anos.

Nos canais eletrônicos, o limite é de R$ 500 por transação, com pagamento via Pix, cartão ou Mercado Pago. O jogador pode escolher os números manualmente ou optar pela seleção automática do sistema.

















Resultados da Lotofácil:



Com R$ 2 milhões em premiação, a Lotofácil 3757 deste domingo (09) teve as seguintes dezenas:

15 - 08 - 20 - 24 - 02 - 04 - 11 - 06 - 12 - 23 - 22 - 03 - 17 - 01 - 21

Quina

O concurso 7087 da quinta sorteou R$ 1.430.105,94 de premiação. O resultado foi:

25 - 27 - 58 - 65 - 51

São 80 bolas sorteadas, assim como na timemania.

Timemania

Valendo R$ 7,2 milhões, a timemania é voltada aos apaixonados pelo futebol. Primeiro, sorteiam-se 7 dezenas, ganha quem fizer de 3 a 7 acertos ou quem acertar o "time do coração", no segundo sorteio.

O resultado do primeiro sorteio do concurso 2426 foi:

73 - 59 - 44 - 16 - 25 - 24

O resultado do "time do coração" foi:

50 - Juventude (RS)

+milionária

O concurso 379 vale R$81 milhões.

O resultado foi:

14 - 28 - 47 - 07 - 04 - 38

Nos trevos, o sorteio teve os seguintes número:

02 - 06

Dia de sorte

O concurso 1267 do dia de sorte vale R$500 mil. O resultado sorteado foi:

18 - 05 - 15 - 28 - 24 - 02 - 31

E o mês da sorte foi:

08 - Agosto