Divulgação/American Airlines American Airlines tem sido alvo de críticas de passageiros frequentes

A American Airlines acaba de anunciar uma mudança que tornará mais difícil para seus clientes fieis conseguir upgrades gratuitos em voos domésticos nos Estados Unidos.

A companhia está substituindo parte da tradicional cabine First Class por um novo produto premium em determinadas aeronaves. O benefício continua disponível para os membros do programa de fidelidade AAdvantage, mas haverá menos assentos elegíveis para os upgrades.

Um prestígio em erosão

A American Airlines acumula críticas de parte de seus viajantes mais frequentes há alguns anos. O endurecimento dos critérios de qualificação do AAdvantage, que passou a privilegiar os gastos em detrimento da frequência de voos, as mudanças recorrentes nas regras do programa, as reclamações sobre a experiência oferecida pela companhia e, agora, a redução prática da disponibilidade de upgrades apontam para uma mesma direção.

A percepção entre muitos clientes é que a monetização de produtos e serviços passou a ocupar um espaço cada vez maior na estratégia da empresa.

Nesse contexto, a mudança anunciada nesta semana vai além de uma alteração na configuração das aeronaves, pois representa mais um capítulo de uma estratégia que reduz, pouco a pouco, o valor percebido de alguns dos benefícios mais tradicionais do AAdvantage.

O custo invisível da monetização

Divulgação/American Airlines Companhia vai priorizar a venda de assentos premium em voos domésticos





A decisão expõe um dilema cada vez mais presente na aviação. Cabines premium deixaram de ser apenas uma ferramenta para fidelizar passageiros frequentes e se transformaram em uma importante fonte de receita. Quanto maior a demanda por esses assentos, menor o incentivo econômico para disponibilizá-los como recompensa.

A lógica é compreensível do ponto de vista financeiro, mas cria um conflito com a própria proposta da fidelidade. O mesmo assento que pode ser vendido por centenas — ou milhares — de dólares também representa uma das principais formas de reconhecimento para quem escolheu voar repetidamente com a companhia. Priorizar um uso significa, inevitavelmente, reduzir o outro.

Quando o pioneiro muda de direção

Lançado em 1981, o AAdvantage é considerado o primeiro programa de fidelidade nos moldes atuais. Foi ele que consolidou conceitos como acúmulo de milhas, categorias elite, passagens-prêmio, upgrades e benefícios progressivos para passageiros frequentes, servindo de referência para praticamente toda a indústria nas décadas seguintes.

O princípio era simples: em um mercado cada vez mais competitivo, o passageiro precisava de um motivo para voltar. A fidelidade deixava de ser consequência natural da operação e passava a ser construída por meio de reconhecimento e recompensas.

Quarenta e cinco anos depois, a discussão mudou. O desafio já não é apenas encontrar novas formas de recompensar quem permanece fiel, mas definir até que ponto esses benefícios podem ser monetizados sem perder a capacidade de incentivar o próximo embarque.

Quando essa mudança parte justamente do programa que ajudou a criar a indústria moderna da fidelidade, ela deixa de ser uma decisão operacional. Passa a sinalizar um novo caminho para todo o setor.