A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (3), o sorteio das dezenas do concurso 317 da +Milionária, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 15.500.00,00.
Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas:
50-40-23-28-08-49
Trevos: 1 e 2
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
15 apostas ganhadoras, R$ 17.868,03
4 acertos + 2 trevos
41 apostas ganhadoras, R$ 2.155,08
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
739 apostas ganhadoras, R$ 119,56
3 acertos + 2 trevos
775 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
8032 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
6266 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
62880 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar na +Milionária?
A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.
Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.
Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.
É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas, de acordo com a indicação da tabela a seguir. O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
Confira os demais sorteios deste sábado (3):
Lotofácil
O concurso 3578 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. O prêmio acumulou. Veja os números:
03-09-23-10-06-17-05-07-20-04-19-14-22-02-24
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
197 apostas ganhadoras, R$ 1.765,99
13 acertos
8121 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
98265 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
527415 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Quina
O concurso 6918 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 9.843.132,62. O prêmio acumulou. Veja os números:
24-63-09-21-69
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
71 apostas ganhadoras, R$ 8.082,35
3 acertos
5.318 apostas ganhadoras, R$ 102,76
2 acertos
133.836 apostas ganhadoras, R$ 4,08
Timemania
O concurso 2338 da Timemania sorteou o prêmio avaliado em R$ 550.000,00. O prêmio acumulou. Veja os números:
35-11-14-40-67-37-33
Time do coração: 73 - Sport / Pernambuco
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 91.023,42
5 acertos
76 apostas ganhadoras, R$ 1.710,96
4 acertos
1.502 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
14.895 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Dia da Sorte
O concurso 1159 da Dia da Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 450.000,00. Houve uma aposta ganhadora. Veja os números:
11-26-12-16-31-06-28
Mês da sorte: 08 - agosto
Premiação
7 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 515.079,88
6 acertos
42 apostas ganhadoras, R$ 3.154,17
5 acertos
1.510 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
19.258 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Agosto79.873 apostas ganhadoras, R$ 2,50