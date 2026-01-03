Agência Brasil/ Reprodução + milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (3), o sorteio das dezenas do concurso 317 da +Milionária, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 15.500.00,00.

Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

50-40-23-28-08-49

Trevos: 1 e 2

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

15 apostas ganhadoras, R$ 17.868,03

4 acertos + 2 trevos

41 apostas ganhadoras, R$ 2.155,08

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

739 apostas ganhadoras, R$ 119,56

3 acertos + 2 trevos

775 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

8032 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

6266 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

62880 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como jogar na +Milionária?

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.

É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas, de acordo com a indicação da tabela a seguir. O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.





Confira os demais sorteios deste sábado (3):

Lotofácil



O concurso 3578 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. O prêmio acumulou. Veja os números:

03-09-23-10-06-17-05-07-20-04-19-14-22-02-24

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

197 apostas ganhadoras, R$ 1.765,99

13 acertos

8121 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

98265 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

527415 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Quina

O concurso 6918 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 9.843.132,62. O prêmio acumulou. Veja os números:

24-63-09-21-69

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

71 apostas ganhadoras, R$ 8.082,35

3 acertos

5.318 apostas ganhadoras, R$ 102,76

2 acertos

133.836 apostas ganhadoras, R$ 4,08

Timemania

O concurso 2338 da Timemania sorteou o prêmio avaliado em R$ 550.000,00. O prêmio acumulou. Veja os números:

35-11-14-40-67-37-33

Time do coração: 73 - Sport / Pernambuco

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 91.023,42

5 acertos

76 apostas ganhadoras, R$ 1.710,96

4 acertos

1.502 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

14.895 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Dia da Sorte

O concurso 1159 da Dia da Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 450.000,00. Houve uma aposta ganhadora. Veja os números:

11-26-12-16-31-06-28

Mês da sorte: 08 - agosto

Premiação

7 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 515.079,88

6 acertos

42 apostas ganhadoras, R$ 3.154,17

5 acertos

1.510 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

19.258 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Agosto79.873 apostas ganhadoras, R$ 2,50