Agência Brasil Homem participou de bolão que teve outros dois ganhadores

A Mega-Sena é a loteria mais popular do Brasil. E assim como em todos os sorteios, todos os números têm a mesma chance de serem escolhidos.

Mesmo com toda essa imprevisibilidade, a loteria já registrou alguns resultados inesperados ao longo dos anos, indo desde sequências inusitadas até repetição de dezenas.

De acordo com dados oficiais da Caixa Econômica Federal cedidos ao Portal iG, um dos episódios mais curiosos da história da Mega-Sena aconteceu em outubro de 2001.

Naquele mês, os concursos 308 e 309 apresentaram uma coincidência inusitada: cinco números idênticos foram sorteados entre um concurso e outro.

No concurso 308, realizado em 27 de outubro, as dezenas sorteadas foram 04, 11, 25, 29, 39 e 55. E apenas quatro dias depois, em 31 de outubro, o concurso 309 trouxe quase a mesma combinação: 04, 11, 25, 39, 50 e 55.

Das seis dezenas, cinco se repetiram. Um fato inédito e que permanece como o único registro desse tipo desde a criação da Mega-Sena, em 1996.

A Caixa confirmou que, até o momento, não há registro de outro sorteio com repetições de números semelhante à dos concursos 308 e 309, classificando o caso como “extremamente raro e único na história da Mega-Sena”.

Outro fato curioso é que, as dezenas sorteadas no primeiro concurso foram repetidas por muitos apostadores no concurso seguinte, o que resultou em diversos ganhadores.

No total, 3.001 apostas acertaram a quina, recebendo R$ 122,53 cada, enquanto 2.997 apostas fizeram a quadra, com prêmio de R$ 122,69, valor superior ao da quina, algo que ocorreu pela primeira e única vez na história da Mega Sena.









Como apostar?

A Mega-Sena oferece prêmio milionário para quem acertar os seis números sorteados, mas também premia jogadores que conseguem quatro ou cinco acertos entre as 60 opções.

É possível escolher de 6 a 20 números por aposta, optando por preencher o volante manualmente ou usar a “Surpresinha” (números aleatórios) e ainda participar dos próximos concursos consecutivos com a “Teimosinha” .

A aposta mínima de seis números custa R$ 6,00. Quanto mais números forem marcados, maior será o valor pago e também as chances de ganhar. Os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Horário limite para apostas

Através da página das Loterias Online ou baixando o aplicativo das Loterias Caixa, é possível jogar em todas as modalidades disponíveis, participar de bolões e adquirir combos de jogos.

Para os apostadores que desejam realizar as apostas presencialmente em lotéricas, normalmente o horário limite segue até às 18h, dentro do horário comercial.

Já para apostas on-line, realizadas por meio do site ou aplicativo da Caixa, os apostadores podem apostar todos os dias das 8h às 22h, exceto em dias de sorteio, quando se encerram às 19h para o concurso do mesmo dia.

Após as 19h, o sistema volta a aceitar apostas a partir das 21h, mas apenas para concursos futuros.

Bolão

O Bolão das Loterias Caixa permite que várias pessoas apostem em grupo preenchendo o campo específico do volante ou solicitando ao atendente.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é R$ 15,00, sendo que cada cota deve custar ao menos R$ 6,00, com um limite de 2 a 100 cotas por bolão. É possível incluir até 10 apostas no mesmo bolão, desde que todas utilizem a mesma quantidade de números.