As dezenas do concurso 2335 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (23), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 72.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 75.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
26 - 48 - 63 - 75 - 69 - 05 - 44.
Time do coração: 73 - SPORT/PE.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
21 apostas ganhadoras, R$ 26.289,13
5 acertos
556 apostas ganhadoras, R$ 1.418,47
4 acertos
9.554 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
90.687 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
SPORT /PE
29.269 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Quina
O concurso 6910 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 9.920.295,57. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 11.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
68 - 02 - 18 - 20 - 49.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
39 apostas ganhadoras, R$ 13.822,19
3 acertos
4.477 apostas ganhadoras, R$ 114,67
2 acertos
112.671 apostas ganhadoras, R$ 4,55
Lotofácil
O concurso 3570 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 7.000.000,00. Cinco apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
19 - 18 - 03 - 13 - 06 - 10 - 21 - 01 - 11 - 05 - 24 - 20 - 02 - 15 - 22.
Premiação
15 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 1.248.081,95
14 acertos
506 apostas ganhadoras, R$ 1.780,80
13 acertos
17475 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
207539 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
1054755 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
FORTALEZA/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
BELO HORIZONTE/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
ANGRA DOS REIS/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
RIO DE JANEIRO/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Dia de Sorte
O concurso 1156 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 2.500.000,00. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:
31 - 25 - 07 - 12 - 13 - 15 - 19.
Mês da Sorte: 09 - SETEMBRO.
Premiação
7 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 2.381.007,54
6 acertos
95 apostas ganhadoras, R$ 1.808,61
5 acertos
3.174 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
38.204 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Setembro
109.258 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Detalhamento
CASIMIRO DE ABREU/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
Como jogar
Para participar da Timemania é necessário escolher dez números entre os oitenta disponíveis no volante e indicar um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time do Coração.
Recebem prêmios os apostadores que acertarem de três a sete números ou que acertarem o Time do Coração. Para facilitar a aposta, é possível optar pela Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou pela Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por três, seis, nove ou doze concursos consecutivos.
O valor da aposta simples é de R$ 3,50.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA permite que os apostadores realizem apostas em grupo, dividindo o valor e os possíveis prêmios. A participação pode ser feita mediante o preenchimento do campo específico no volante ou por solicitação ao atendente da lotérica.
Na Timemania, o valor mínimo de um bolão é de R$ 7,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. Os bolões podem ser formados com no mínimo duas e no máximo quinze cotas, no caso de apostas compostas por dez números, e é permitido realizar até quinze apostas por bolão. Quando houver mais de uma aposta no mesmo bolão, todas devem conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas, situação em que pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.