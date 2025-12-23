Caixa/Reprodução Timemania

As dezenas do concurso 2335 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (23), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 72.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 75.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

26 - 48 - 63 - 75 - 69 - 05 - 44.

Time do coração: 73 - SPORT/PE.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

21 apostas ganhadoras, R$ 26.289,13

5 acertos

556 apostas ganhadoras, R$ 1.418,47

4 acertos

9.554 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

90.687 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

SPORT /PE

29.269 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Quina

O concurso 6910 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 9.920.295,57. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 11.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

68 - 02 - 18 - 20 - 49.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

39 apostas ganhadoras, R$ 13.822,19

3 acertos

4.477 apostas ganhadoras, R$ 114,67

2 acertos

112.671 apostas ganhadoras, R$ 4,55

Lotofácil

O concurso 3570 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 7.000.000,00. Cinco apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

19 - 18 - 03 - 13 - 06 - 10 - 21 - 01 - 11 - 05 - 24 - 20 - 02 - 15 - 22.

Premiação

15 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 1.248.081,95

14 acertos

506 apostas ganhadoras, R$ 1.780,80

13 acertos

17475 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

207539 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

1054755 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

FORTALEZA/CE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

FORTALEZA/CE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

BELO HORIZONTE/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

ANGRA DOS REIS/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

RIO DE JANEIRO/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

LEIA TAMBÉM: Quina acumula e prêmio sobe para R$ 10 milhões

Dia de Sorte

O concurso 1156 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 2.500.000,00. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:

31 - 25 - 07 - 12 - 13 - 15 - 19.

Mês da Sorte: 09 - SETEMBRO.

Premiação

7 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 2.381.007,54

6 acertos

95 apostas ganhadoras, R$ 1.808,61

5 acertos

3.174 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

38.204 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Setembro

109.258 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Detalhamento

CASIMIRO DE ABREU/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos





Como jogar

Para participar da Timemania é necessário escolher dez números entre os oitenta disponíveis no volante e indicar um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time do Coração.

Recebem prêmios os apostadores que acertarem de três a sete números ou que acertarem o Time do Coração. Para facilitar a aposta, é possível optar pela Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou pela Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por três, seis, nove ou doze concursos consecutivos.

O valor da aposta simples é de R$ 3,50.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA permite que os apostadores realizem apostas em grupo, dividindo o valor e os possíveis prêmios. A participação pode ser feita mediante o preenchimento do campo específico no volante ou por solicitação ao atendente da lotérica.

Na Timemania, o valor mínimo de um bolão é de R$ 7,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. Os bolões podem ser formados com no mínimo duas e no máximo quinze cotas, no caso de apostas compostas por dez números, e é permitido realizar até quinze apostas por bolão. Quando houver mais de uma aposta no mesmo bolão, todas devem conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas, situação em que pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.