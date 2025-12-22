Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo
Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo

As dezenas do concurso   6909 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (22), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em  R$ 8.662.476,19. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da  Caixa no  YouTube e no  Facebook das  Loterias Caixa.

Confira as dezenas

75 - 63 - 57 - 09 - 25.

Premiação

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
88 apostas ganhadoras, R$ 5.664,83

3 acertos
4.825 apostas ganhadoras, R$ 98,39

2 acertos
107.885 apostas ganhadoras, R$ 4,40

Lotofácil

O concurso 3569 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em  R$ 1.800.000,00. Uma aposta faturou o maior prêmio do sorteio. Veja os números:

02 - 01 - 15 - 14 - 03 - 10 - 17 - 08 - 19 - 20 - 18 - 05 - 04 - 06 - 24.

Premiação

15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.972.676,92

14 acertos
138 apostas ganhadoras, R$ 2.997,29

13 acertos
6041 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
88447 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
529809 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

SALVADOR/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotomania

O concurso  2865  da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 5.408.871,38. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 6.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

17 - 75 - 40 - 52 - 63 - 34 - 57 - 97 - 41 - 02 - 84 - 76 - 25 - 71 - 88 - 99 - 55 - 80 - 46 - 49.

Premiação

20 acertos
Não houve acertador

19 acertos
6 apostas ganhadoras, R$ 43.547,07

18 acertos
78 apostas ganhadoras, R$ 2.093,61

17 acertos
627 apostas ganhadoras, R$ 260,44

16 acertos
3682 apostas ganhadoras, R$ 44,35

15 acertos
15339 apostas ganhadoras, R$ 10,64

0 acertos
Não houve acertador

Dupla Sena

O concurso  2902 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 3.683.413,17 e o 2º sorteio avaliado em R$ 78.457,86. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 49 - 44 - 04 - 43 - 48 - 50.

2º sorteio: 09 - 23 - 47 - 13 - 34 - 02.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
28 apostas ganhadoras R$ 2.547,33

4 acertos
819 apostas ganhadoras R$ 99,52

3 acertos
13.225 apostas ganhadoras R$ 3,08

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
13 apostas ganhadoras R$ 4.937,91

4 acertos
738 apostas ganhadoras R$ 110,45

3 acertos
14.227 apostas ganhadoras R$ 2,86

Super Sete

O concurso  788 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em  R$ 800.000,00. Duas apostas dividiram o maior prêmio do sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 1.

COLUNA 2 - 7.

COLUNA 3 - 1.

COLUNA 4 - 2.

COLUNA 5 - 2.

COLUNA 6 - 4.

COLUNA 7 - 0.

Premiação

7 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 363.960,24

6 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 5.595,83

5 acertos
65 apostas ganhadoras, R$ 491,94

4 acertos
588 apostas ganhadoras, R$ 54,38

3 acertos
4.911 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Detalhamento

SANTA MARIA/RS

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos

FERNANDOPOLIS/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos


Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.

