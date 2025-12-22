As dezenas do concurso 6909 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (22), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 8.662.476,19. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
75 - 63 - 57 - 09 - 25.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
88 apostas ganhadoras, R$ 5.664,83
3 acertos
4.825 apostas ganhadoras, R$ 98,39
2 acertos
107.885 apostas ganhadoras, R$ 4,40
Lotofácil
O concurso 3569 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Uma aposta faturou o maior prêmio do sorteio. Veja os números:
02 - 01 - 15 - 14 - 03 - 10 - 17 - 08 - 19 - 20 - 18 - 05 - 04 - 06 - 24.
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.972.676,92
14 acertos
138 apostas ganhadoras, R$ 2.997,29
13 acertos
6041 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
88447 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
529809 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
SALVADOR/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lotomania
O concurso 2865 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 5.408.871,38. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 6.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
17 - 75 - 40 - 52 - 63 - 34 - 57 - 97 - 41 - 02 - 84 - 76 - 25 - 71 - 88 - 99 - 55 - 80 - 46 - 49.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
6 apostas ganhadoras, R$ 43.547,07
18 acertos
78 apostas ganhadoras, R$ 2.093,61
17 acertos
627 apostas ganhadoras, R$ 260,44
16 acertos
3682 apostas ganhadoras, R$ 44,35
15 acertos
15339 apostas ganhadoras, R$ 10,64
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena
O concurso 2902 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 3.683.413,17 e o 2º sorteio avaliado em R$ 78.457,86. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 49 - 44 - 04 - 43 - 48 - 50.
2º sorteio: 09 - 23 - 47 - 13 - 34 - 02.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
28 apostas ganhadoras R$ 2.547,33
4 acertos
819 apostas ganhadoras R$ 99,52
3 acertos
13.225 apostas ganhadoras R$ 3,08
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
13 apostas ganhadoras R$ 4.937,91
4 acertos
738 apostas ganhadoras R$ 110,45
3 acertos
14.227 apostas ganhadoras R$ 2,86
Super Sete
O concurso 788 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 800.000,00. Duas apostas dividiram o maior prêmio do sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 1.
COLUNA 2 - 7.
COLUNA 3 - 1.
COLUNA 4 - 2.
COLUNA 5 - 2.
COLUNA 6 - 4.
COLUNA 7 - 0.
Premiação
7 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 363.960,24
6 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 5.595,83
5 acertos
65 apostas ganhadoras, R$ 491,94
4 acertos
588 apostas ganhadoras, R$ 54,38
3 acertos
4.911 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Detalhamento
SANTA MARIA/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
FERNANDOPOLIS/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.