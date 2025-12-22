Marcello Casal Jr. / Ag. Brasil Carteira de trabalho

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, anunciou a abertura de 1.776 oportunidades nesta semana.

As vagas inclui 634 postos de trabalho formal e 1.142 para estágio e Jovem Aprendiz, estas últimas viabilizadas em parceria com a Fundação Mudes e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Segundo a gestão municipal, a oferta de emprego com carteira assinada está concentrada na Região Metropolita, Médio Paraíba e Região Serrana. As remunerações ofertadas vão de R$ 1.518 até R$ 4.554. Os postos de trabalham atendem a profissionais com nível fundamental e médio.

Estágio e Jovem Aprendiz

A maior parte do contingente de vagas é destinada à formação profissional. Ao todo, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIIE) reúne 972 oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, como também Jovem Aprendiz.

A Fundação Mudes disponibiliza 170 vagas de estágio para níveis superior, técnico e médio.

Como se candidatar



Para as vagas de emprego formal, o candidato deve manter o currículo atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine). A inscrição exige a apresentação de RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS/PASEP em uma unidade física. A consulta detalhada das funções está disponível no Painel Interativo de Vagas.

Para as oportunidades de estágio e aprendizagem, as inscrições devem ser feitas diretamente nos portais das instituições parceiras: mudes.org.br e ciee.org.br.



