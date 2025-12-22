Reprodução El Gordo

O maior sorteio de loteria do mundo começou nesta manhã na Espanha, com a distribuição de um prêmio total equivalente a R$ 22,35 bilhões. Conhecida como El Gordo, a tradicional loteria de Natal transforma o país em um grande evento coletivo, acompanhando ao vivo por milhões de pessoas pela televisão e pelo rádio.

A cerimônia acontece no histórico Teatro Real, em Madri, e tem duração aproximada de quatro horas. O ritual é um dos mais emblemáticos do país: alunos da escola San Ildefonso cantam, em tom cadenciado, os números sorteados e os valores dos prêmios, retirados de dois grandes tambores de madeira.

Realizada apenas uma vez por ano, a El Gordo é famosa por distribuir os maiores valores médios por bilhete do planeta. Cada número é dividido em “décimos”, o que permite que milhares de pessoas sejam premiadas simultaneamente. Segundo a associação estatal de loterias, o espanhol médio gasta cerca de 70 euros por edição, aproximadamente R$ 525.

O prêmio principal, que dá nome ao sorteio, paga € 400 mil por décimo, cerca de R$ 2,98 milhões. O segundo prêmio rende € 125 mil (R$ 931 mil), o terceiro € 50 mil (R$ 372 mil), enquanto o quarto e o quinto prêmios pagam € 20 mil (R$ 149 mil) e € 6 mil (R$ 44,7 mil), respectivamente.

Apesar de ser uma tradição profundamente ligada à cultura espanhola, estrangeiros também participam do sorteio. Britânicos e outros europeus costumam comprar bilhetes, inclusive pela internet. Alguns números são especialmente disputados, como 13, 15 e 69, considerados os mais populares entre os apostadores.

Para quem não teve sorte no sorteio de Natal, a Espanha ainda reserva outra grande aposta: a Lotería del Niño, marcada para 6 de janeiro, que deve distribuir cerca de € 770 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 5,74 bilhões.