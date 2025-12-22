Joédson Alves/Agência Brasil Receita libera consulta ao 3º lote do IR na quinta-feira (24)

A Receita Federal abre a partir das 10h desta segunda-feira (22) a consulta a um novo lote residual de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Ao todo, 263.255 contribuintes, entre prioritários e não prioritários, serão contemplados, com um valor total próximo de R$ 606 milhões.

Segundo o Fisco, o lote reúne declarações entregues fora do prazo em 2025 que já tiveram pendências regularizadas, além de restituições residuais referentes a exercícios anteriores. Os valores serão creditados no próximo dia 30, diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte no envio da declaração.

Do montante total, R$ 309,6 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal. Estão incluídos 5.310 idosos com 80 anos ou mais, 34.796 pessoas entre 60 e 79 anos, 4.087 contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave e 11.344 profissionais do magistério cuja principal fonte de renda seja a atividade docente.

Também integram o lote 178.030 contribuintes sem prioridade legal que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição via Pix. Outros 29.688 pagamentos correspondem a contribuintes não prioritários incluídos nesta rodada.

Como consultar

Para verificar se a restituição foi liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, entrar em “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar a Restituição”. O sistema permite tanto uma consulta simplificada quanto o acesso completo ao extrato de processamento da declaração, disponível no portal e-CAC.

Caso seja identificada alguma inconsistência, é possível enviar uma declaração retificadora. A Receita também disponibiliza um aplicativo para celulares e tablets, que permite acompanhar a liberação das restituições e consultar a situação cadastral do CPF.

Os pagamentos são realizados exclusivamente em contas de titularidade do contribuinte. Se o crédito não for efetuado, é possível reagendar o recebimento pelo Banco do Brasil, pelo site oficial do banco ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais regiões) e 0800-729-0088 (atendimento para deficientes auditivos).