Divulgação/MDS Bolsa Família

O G overno Federal tornou público o cronograma de pagamentos do Bolsa Família para 2026. O repasse começa em janeiro e seguirá a lógica tradicional de escalonamento conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), com prioridade para quem tem NIS final 1.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os depósitos terão início no dia 19 de janeiro de 2026. Os valores serão liberados sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês. A única exceção ocorre em dezembro, quando o calendário é antecipado para garantir que os pagamentos sejam concluídos antes do Natal.

Em janeiro, os repasses seguem a seguinte ordem: beneficiários com NIS final 1 recebem no dia 19; final 2, no dia 20; final 3, no dia 21; final 4, no dia 22; final 5, no dia 23; final 6, no dia 26; final 7, no dia 27; final 8, no dia 28; final 9, no dia 29; e final 0, no dia 30.

Ao longo de 2026, o governo prevê os seguintes períodos de pagamento: em fevereiro, de 12 a 27; em março, de 18 a 31; em abril, de 16 a 30; em maio, de 18 a 29; em junho, de 17 a 30; em julho, de 20 a 31; em agosto, de 18 a 31; em setembro, de 17 a 30; em outubro, de 19 a 30; em novembro, de 16 a 30; e, em dezembro, de 10 a 23.

Para ter direito ao Bolsa Família, a regra central é a renda mensal familiar per capita de até R$ 218. O cálculo é feito pela soma de todos os rendimentos da família, dividida pelo número de integrantes. Caso o valor fique dentro do limite, a família pode ser considerada elegível ao programa.

Além do critério de renda, o benefício está condicionado ao cumprimento de algumas exigências sociais, como a frequência escolar de crianças e adolescentes, o acompanhamento pré-natal para gestantes e a manutenção do calendário de vacinação em dia.

O acesso ao programa depende da inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), base de dados utilizada pelo governo federal para selecionar famílias de baixa renda para políticas sociais. Estar cadastrado não garante automaticamente o recebimento do benefício, mas é um requisito obrigatório para que a situação da família seja analisada.

Os valores do Bolsa Família podem ser movimentados de forma digital, principalmente pelo aplicativo Caixa Tem e pelo internet banking, sem necessidade de ir a uma agência bancária.

Também é possível usar o cartão do programa para compras no débito ou realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa Econômica Federal.