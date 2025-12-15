Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo
Divulgação/Caixa
Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo

As dezenas do concurso  6903 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (15), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 3.815.930,97. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.800.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

65 - 03 - 68 - 54 - 45.

Premiação

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
22 apostas ganhadoras, R$ 17.653,40

3 acertos
2.870 apostas ganhadoras, R$ 128,87

2 acertos
75.327 apostas ganhadoras, R$ 4,91

Lotofácil

O concurso  3563 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Uma aposta faturou o maior prêmio do sorteio. Veja os números:

01 - 15 - 09 - 12 - 21 - 23 - 04 - 20 - 11 - 13 - 25 - 10 - 03 - 17 - 19.

Premiação

15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.076.294,49

14 acertos
529 apostas ganhadoras, R$ 609,43

13 acertos
16967 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
139337 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
599238 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

RIO DE JANEIRO/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotomania

O concurso  2862 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em  R$ 3.065.664,97. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.800.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

80 - 93 - 27 - 01 - 76 - 18 - 25 - 16 - 35 - 97 - 42 - 63 - 54 - 03 - 28 - 88 - 74 - 06 - 04 - 59.

Premiação

20 acertos
Não houve acertador

19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 44.775,35

18 acertos
64 apostas ganhadoras, R$ 2.186,30

17 acertos
521 apostas ganhadoras, R$ 268,56

16 acertos
3321 apostas ganhadoras, R$ 42,13

15 acertos
13286 apostas ganhadoras, R$ 10,53

0 acertos
Não houve acertador

Dupla Sena

O concurso 2899 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em  R$ 2.872.932,64  e o 2º sorteio avaliado em  R$ 75.577,68. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.200.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 18 - 47 - 48 - 34 - 24 - 21.

2º sorteio: 49 - 29 - 06 - 20 - 34 - 39.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
6 apostas ganhadoras R$ 11.451,16

4 acertos
560 apostas ganhadoras R$ 140,21

3 acertos
11.909 apostas ganhadoras R$ 3,29

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
7 apostas ganhadoras R$ 8.833,75

4 acertos
470 apostas ganhadoras R$ 167,06

3 acertos
10.109 apostas ganhadoras R$ 3,88

Super Sete

O concurso 785 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em  R$ 500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 600.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 5.

COLUNA 2 - 2.

COLUNA 3 - 4.

COLUNA 4 - 9.

COLUNA 5 - 2.

COLUNA 6 - 9.

COLUNA 7 - 8.

Premiação

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
19 apostas ganhadoras, R$ 1.562,45

4 acertos
365 apostas ganhadoras, R$ 81,33

3 acertos
3.498 apostas ganhadoras, R$ 6,00


Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.

