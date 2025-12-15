As dezenas do concurso 6903 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (15), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 3.815.930,97. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.800.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
65 - 03 - 68 - 54 - 45.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
22 apostas ganhadoras, R$ 17.653,40
3 acertos
2.870 apostas ganhadoras, R$ 128,87
2 acertos
75.327 apostas ganhadoras, R$ 4,91
Lotofácil
O concurso 3563 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Uma aposta faturou o maior prêmio do sorteio. Veja os números:
01 - 15 - 09 - 12 - 21 - 23 - 04 - 20 - 11 - 13 - 25 - 10 - 03 - 17 - 19.
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.076.294,49
14 acertos
529 apostas ganhadoras, R$ 609,43
13 acertos
16967 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
139337 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
599238 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
RIO DE JANEIRO/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lotomania
O concurso 2862 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 3.065.664,97. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.800.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
80 - 93 - 27 - 01 - 76 - 18 - 25 - 16 - 35 - 97 - 42 - 63 - 54 - 03 - 28 - 88 - 74 - 06 - 04 - 59.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 44.775,35
18 acertos
64 apostas ganhadoras, R$ 2.186,30
17 acertos
521 apostas ganhadoras, R$ 268,56
16 acertos
3321 apostas ganhadoras, R$ 42,13
15 acertos
13286 apostas ganhadoras, R$ 10,53
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena
O concurso 2899 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 2.872.932,64 e o 2º sorteio avaliado em R$ 75.577,68. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.200.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 18 - 47 - 48 - 34 - 24 - 21.
2º sorteio: 49 - 29 - 06 - 20 - 34 - 39.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
6 apostas ganhadoras R$ 11.451,16
4 acertos
560 apostas ganhadoras R$ 140,21
3 acertos
11.909 apostas ganhadoras R$ 3,29
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
7 apostas ganhadoras R$ 8.833,75
4 acertos
470 apostas ganhadoras R$ 167,06
3 acertos
10.109 apostas ganhadoras R$ 3,88
Super Sete
O concurso 785 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 600.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 5.
COLUNA 2 - 2.
COLUNA 3 - 4.
COLUNA 4 - 9.
COLUNA 5 - 2.
COLUNA 6 - 9.
COLUNA 7 - 8.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
19 apostas ganhadoras, R$ 1.562,45
4 acertos
365 apostas ganhadoras, R$ 81,33
3 acertos
3.498 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.