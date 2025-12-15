Gabriel Barros/Portal iG Tarcísio de Freitas

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participou do evento ''Nosso Agro Tem Força e Transforma Vidas'', nesta segunda-feira (15), no Palácio dos Bandeirantes. 125 municípios foram premiados durante a cerimônia, de acordo com as posições no ranking Município Agro 2025.

Cada cidade recebeu um cheque referente à sua colocação em cada categoria. Os primeiros lugares receberam cheques de R$ 200 mil, os segundos lugares, R$ 150 mil e os terceiros lugares, de R$ 100 mil.

Estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), o Secretário da Casa Civil, Arthur Luis Pinho, o secretário da Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai (Republicanos), além de prefeitos, deputados estaduais e outras autoridades.

O secretário da Agricultura e Abastecimento, que deixará o cargo para se dedicar à sua campanha para a Câmara dos Deputados, dando lugar a Geraldo Melo, fez um balanço dos programas e investimentos realizados nos últimos três anos, como o Pró-Trator, o Seguro Rural, o Agro Paulista + Verde e os 830 milhões em crédito rural.

Segundo Piai, o Brasil deve dar prioridade ao agro, que é sua vocação natural:

“Os verdadeiros heróis desse país não usam terno, usam botas, são vocês produtores rurais. O mundo querendo ou não vai depender do agro brasileiro, nós vamos liderar a transição energética substituindo os combustíveis fósseis, e para isso, teremos que fazer a nossa revolução agroindustrial. Vamos agregar valor àquilo que já produzimos. Ao invés de exportar a soja, vamos exportar o óleo de soja, ao invés de exportar o café, vamos exportar o café encapsulado”, disse o secretário.

O governador Tarcísio de Freitas exaltou o agro paulista e afirmou que o Presidente da República deve estar em contato direto com o setor.

“Quem não entende o valor do produtor rural, quem não conhece o produtor rural, não merece estar no executivo federal. Eles (os produtores) têm que lidar com as questões do tempo, eles têm que lidar com os juros altos, porque a turma que gasta mais deixa o juros mais altos. Eles sofrem com a falta de planejamento. Por que o Brasil não tem uma métrica? Por que todo ano temos que discutir o plano safra?”.

“São Paulo é forte porque o agro é forte”, finalizou o governador.

Entregas

Depois dos discursos, o governador chamou prefeitos ao palco para sancionar o projeto de lei 1272/2025, que autoriza operações de crédito, incluindo o Agro+Verde Microbacias III. Também assinou dois decretos: o primeiro cria o Novo Programa Paulista de Regularização de Terras e segundo altera o decreto 66523/2022 sobre a Cadeia Artesanal de São Paulo. Tarcísio também assinou uma autorização unificada com vários atos:

Entrega de 150 títulos de regularização fundiária rurais.

Entrega de 480 títulos de regularização urbana.

90 mil para cada município no programa Cozinha Alimento.

Entrega de 11 composteiras para municípios.

Contratação de profissionais para o restauro do Museu de Pesca de Santos.



O governador ainda entregou as medalhas do Mérito Científico Dom Pedro II para pesquisadores da área agrícola aposentados.