O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participou do evento ''Nosso Agro Tem Força e Transforma Vidas'', nesta segunda-feira (15), no Palácio dos Bandeirantes. 125 municípios foram premiados durante a cerimônia, de acordo com as posições no ranking Município Agro 2025.
Cada cidade recebeu um cheque referente à sua colocação em cada categoria. Os primeiros lugares receberam cheques de R$ 200 mil, os segundos lugares, R$ 150 mil e os terceiros lugares, de R$ 100 mil.
Estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), o Secretário da Casa Civil, Arthur Luis Pinho, o secretário da Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai (Republicanos), além de prefeitos, deputados estaduais e outras autoridades.
O secretário da Agricultura e Abastecimento, que deixará o cargo para se dedicar à sua campanha para a Câmara dos Deputados, dando lugar a Geraldo Melo, fez um balanço dos programas e investimentos realizados nos últimos três anos, como o Pró-Trator, o Seguro Rural, o Agro Paulista + Verde e os 830 milhões em crédito rural.
Segundo Piai, o Brasil deve dar prioridade ao agro, que é sua vocação natural:
“Os verdadeiros heróis desse país não usam terno, usam botas, são vocês produtores rurais. O mundo querendo ou não vai depender do agro brasileiro, nós vamos liderar a transição energética substituindo os combustíveis fósseis, e para isso, teremos que fazer a nossa revolução agroindustrial. Vamos agregar valor àquilo que já produzimos. Ao invés de exportar a soja, vamos exportar o óleo de soja, ao invés de exportar o café, vamos exportar o café encapsulado”, disse o secretário.
O governador Tarcísio de Freitas exaltou o agro paulista e afirmou que o Presidente da República deve estar em contato direto com o setor.
“Quem não entende o valor do produtor rural, quem não conhece o produtor rural, não merece estar no executivo federal. Eles (os produtores) têm que lidar com as questões do tempo, eles têm que lidar com os juros altos, porque a turma que gasta mais deixa o juros mais altos. Eles sofrem com a falta de planejamento. Por que o Brasil não tem uma métrica? Por que todo ano temos que discutir o plano safra?”.
“São Paulo é forte porque o agro é forte”, finalizou o governador.
Entregas
Depois dos discursos, o governador chamou prefeitos ao palco para sancionar o projeto de lei 1272/2025, que autoriza operações de crédito, incluindo o Agro+Verde Microbacias III. Também assinou dois decretos: o primeiro cria o Novo Programa Paulista de Regularização de Terras e segundo altera o decreto 66523/2022 sobre a Cadeia Artesanal de São Paulo. Tarcísio também assinou uma autorização unificada com vários atos:
- Entrega de 150 títulos de regularização fundiária rurais.
- Entrega de 480 títulos de regularização urbana.
- 90 mil para cada município no programa Cozinha Alimento.
- Entrega de 11 composteiras para municípios.
- Contratação de profissionais para o restauro do Museu de Pesca de Santos.
O governador ainda entregou as medalhas do Mérito Científico Dom Pedro II para pesquisadores da área agrícola aposentados.