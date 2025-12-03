As dezenas do concurso 308 da + Milionária foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (03), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 10.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
16 - 18 - 12 - 35 - 19 - 40.
Trevos da Sorte: 1 - 6.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ 165.208,59
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
9 apostas ganhadoras, R$ 8.158,45
4 acertos + 2 trevos
52 apostas ganhadoras, R$ 1.512,89
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
509 apostas ganhadoras, R$ 154,55
3 acertos + 2 trevos
873 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
5853 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
6706 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
47143 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Quina
O concurso 6893 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 4.064.549,98. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
72 - 06 - 68 - 31 - 64.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
23 apostas ganhadoras, R$ 17.845,51
3 acertos
2.318 apostas ganhadoras, R$ 168,63
2 acertos
66.222 apostas ganhadoras, R$ 5,90
Lotofácil
O concurso 3553 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Três apostas dividiram o maior prêmio do sorteio. Veja os números:
07 - 17 - 12 - 19 - 01 - 13 - 23 - 08 - 02 - 24 - 22 - 21 - 09 - 16 - 03.
Premiação
15 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 473.667,59
14 acertos
424 apostas ganhadoras, R$ 1.003,88
13 acertos
11232 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
120395 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
557567 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
GOIANIA/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
GOUVELANDIA/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Dupla Sena
O concurso 2894 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 1.654.569,07 e o 2º sorteio avaliado em R$ 53.903,12. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.900.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 14 - 08 - 36 - 03 - 16 - 11.
2º sorteio: 30 - 47 - 09 - 01 - 20 - 17.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
14 apostas ganhadoras R$ 3.500,20
4 acertos
530 apostas ganhadoras R$ 105,66
3 acertos
9.661 apostas ganhadoras R$ 2,89
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
6 apostas ganhadoras R$ 7.350,42
4 acertos
369 apostas ganhadoras R$ 151,77
3 acertos
8.311 apostas ganhadoras R$ 3,36
Lotomania
O concurso 2857 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 4.614.602,26. Uma aposta faturou o maior prêmio do sorteio e, além disso, uma aposta garantiu o prêmio por 0 acertos. Veja os números:
87 - 36 - 20 - 80 - 82 - 52 - 12 - 34 - 99 - 22 - 95 - 92 - 13 - 77 - 96 - 26 - 74 - 69 - 30 - 04.
Premiação
20 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 4.614.602,26
19 acertos
7 apostas ganhadoras, R$ 35.835,15
18 acertos
75 apostas ganhadoras, R$ 2.090,39
17 acertos
556 apostas ganhadoras, R$ 281,97
16 acertos
3149 apostas ganhadoras, R$ 49,78
15 acertos
13338 apostas ganhadoras, R$ 11,75
0 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 125.423,05
Detalhamento
UBAITABA/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos
Super Sete
O concurso 780 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 6.300.000,00. Uma aposta garantiu o maior prêmio do sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 5.
COLUNA 2 - 4.
COLUNA 3 - 0.
COLUNA 4 - 2.
COLUNA 5 - 2.
COLUNA 6 - 3.
COLUNA 7 - 9.
Premiação
7 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 6.340.541,93
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
73 apostas ganhadoras, R$ 1.398,74
4 acertos
1.458 apostas ganhadoras, R$ 70,03
3 acertos
13.576 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Detalhamento
MOCOCA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
Como jogar
A +Milionária é a nova loteria da CAIXA, com dez faixas de premiação e prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio. Para apostar, o jogador deve selecionar seis números entre 1 e 50 na matriz de números e dois trevos entre 1 e 6 na matriz de trevos numerados.
Há a opção de deixar que o sistema escolha os números, conhecida como Surpresinha, ou repetir a mesma aposta em até cinco concursos consecutivos, chamada Teimosinha.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite escolher os seis números e os dois trevos.
Bolão
O Bolão CAIXA permite que grupos de amigos, familiares ou colegas de trabalho apostem juntos, aumentando a chance de concorrer aos prêmios.
Na +Milionária, é possível entrar em bolões a partir de R$ 12,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 6,00. Os grupos podem ter de dois a cem participantes, dividindo o valor e os ganhos.
Também há bolões já organizados pelas unidades lotéricas, que permitem a participação sem a necessidade de montar o grupo, podendo haver tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.