Agência Brasil/ Reprodução + milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

As dezenas do concurso 308 da + Milionária foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (03), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 10.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

16 - 18 - 12 - 35 - 19 - 40.

Trevos da Sorte: 1 - 6.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

1 aposta ganhadora, R$ 165.208,59

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

9 apostas ganhadoras, R$ 8.158,45

4 acertos + 2 trevos

52 apostas ganhadoras, R$ 1.512,89

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

509 apostas ganhadoras, R$ 154,55

3 acertos + 2 trevos

873 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

5853 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

6706 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

47143 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Quina

O concurso 6893 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 4.064.549,98. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

72 - 06 - 68 - 31 - 64.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

23 apostas ganhadoras, R$ 17.845,51

3 acertos

2.318 apostas ganhadoras, R$ 168,63

2 acertos

66.222 apostas ganhadoras, R$ 5,90

Lotofácil

O concurso 3553 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Três apostas dividiram o maior prêmio do sorteio. Veja os números:

07 - 17 - 12 - 19 - 01 - 13 - 23 - 08 - 02 - 24 - 22 - 21 - 09 - 16 - 03.

Premiação

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 473.667,59

14 acertos

424 apostas ganhadoras, R$ 1.003,88

13 acertos

11232 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

120395 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

557567 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

GOIANIA/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

GOUVELANDIA/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Dupla Sena

O concurso 2894 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 1.654.569,07 e o 2º sorteio avaliado em R$ 53.903,12. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.900.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 14 - 08 - 36 - 03 - 16 - 11.

2º sorteio: 30 - 47 - 09 - 01 - 20 - 17.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

14 apostas ganhadoras R$ 3.500,20

4 acertos

530 apostas ganhadoras R$ 105,66

3 acertos

9.661 apostas ganhadoras R$ 2,89

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

6 apostas ganhadoras R$ 7.350,42

4 acertos

369 apostas ganhadoras R$ 151,77

3 acertos

8.311 apostas ganhadoras R$ 3,36

Lotomania

O concurso 2857 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 4.614.602,26. Uma aposta faturou o maior prêmio do sorteio e, além disso, uma aposta garantiu o prêmio por 0 acertos. Veja os números:

87 - 36 - 20 - 80 - 82 - 52 - 12 - 34 - 99 - 22 - 95 - 92 - 13 - 77 - 96 - 26 - 74 - 69 - 30 - 04.

Premiação

20 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 4.614.602,26

19 acertos

7 apostas ganhadoras, R$ 35.835,15

18 acertos

75 apostas ganhadoras, R$ 2.090,39

17 acertos

556 apostas ganhadoras, R$ 281,97

16 acertos

3149 apostas ganhadoras, R$ 49,78

15 acertos

13338 apostas ganhadoras, R$ 11,75

0 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 125.423,05

Detalhamento

UBAITABA/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

Super Sete

O concurso 780 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 6.300.000,00. Uma aposta garantiu o maior prêmio do sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 5.

COLUNA 2 - 4.

COLUNA 3 - 0.

COLUNA 4 - 2.

COLUNA 5 - 2.

COLUNA 6 - 3.

COLUNA 7 - 9.

Premiação

7 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 6.340.541,93

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

73 apostas ganhadoras, R$ 1.398,74

4 acertos

1.458 apostas ganhadoras, R$ 70,03

3 acertos

13.576 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Detalhamento

MOCOCA/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos





Como jogar

A +Milionária é a nova loteria da CAIXA, com dez faixas de premiação e prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio. Para apostar, o jogador deve selecionar seis números entre 1 e 50 na matriz de números e dois trevos entre 1 e 6 na matriz de trevos numerados.

Há a opção de deixar que o sistema escolha os números, conhecida como Surpresinha, ou repetir a mesma aposta em até cinco concursos consecutivos, chamada Teimosinha.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite escolher os seis números e os dois trevos.

Bolão

O Bolão CAIXA permite que grupos de amigos, familiares ou colegas de trabalho apostem juntos, aumentando a chance de concorrer aos prêmios.

Na +Milionária, é possível entrar em bolões a partir de R$ 12,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 6,00. Os grupos podem ter de dois a cem participantes, dividindo o valor e os ganhos.

Também há bolões já organizados pelas unidades lotéricas, que permitem a participação sem a necessidade de montar o grupo, podendo haver tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.

