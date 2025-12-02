Caixa/Reprodução Timemania

As dezenas do concurso 2326 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (02), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 56.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 58.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

71 - 56 - 43 - 57 - 26 - 22 - 52.

Time do coração: 71 - SÃO PAULO/SP.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

13 apostas ganhadoras, R$ 39.524,90

5 acertos

472 apostas ganhadoras, R$ 1.555,15

4 acertos

9.177 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

89.480 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

SAO PAULO /SP

55.212 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Mega Sena

O concurso 2946 da Mega Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 3.320.874,90. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 8.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

17 - 54 - 13 - 49 - 04 - 21.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

48 apostas ganhadoras, R$ 22.485,09

4 acertos

2.672 apostas ganhadoras, R$ 665,80

Quina

O concurso 6892 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.106.840,86. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

38 - 77 - 10 - 73 - 21.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

31 apostas ganhadoras, R$ 11.931,63

3 acertos

2.712 apostas ganhadoras, R$ 129,89

2 acertos

71.332 apostas ganhadoras, R$ 4,93

Lotofácil

O concurso 3552 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 5.000.000,00. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:

17 - 16 - 15 - 18 - 06 - 14 - 04 - 11 - 23 - 12 - 05 - 20 - 07 - 25 - 21.

Premiação

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 1.605.489,89

14 acertos

648 apostas ganhadoras, R$ 1.456,08

13 acertos

13364 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

165900 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

922317 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

PINHEIRO/MA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

INDAIATUBA/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Dia de Sorte



O concurso 1147 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 150.000,00. Veja os números:

30 - 23 - 20 - 24 - 21 - 13 - 10.

Mês da Sorte: 10 - OUTUBRO.

Premiação

7 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 174.889,19

6 acertos

25 apostas ganhadoras, R$ 2.998,10

5 acertos

1.091 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

14.220 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Outubro

51.337 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Detalhamento

CURITIBA/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.

