As dezenas do concurso 2326 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (02), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 56.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 58.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
71 - 56 - 43 - 57 - 26 - 22 - 52.
Time do coração: 71 - SÃO PAULO/SP.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
13 apostas ganhadoras, R$ 39.524,90
5 acertos
472 apostas ganhadoras, R$ 1.555,15
4 acertos
9.177 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
89.480 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
SAO PAULO /SP
55.212 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Mega Sena
O concurso 2946 da Mega Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 3.320.874,90. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 8.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
17 - 54 - 13 - 49 - 04 - 21.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
48 apostas ganhadoras, R$ 22.485,09
4 acertos
2.672 apostas ganhadoras, R$ 665,80
Quina
O concurso 6892 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.106.840,86. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
38 - 77 - 10 - 73 - 21.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
31 apostas ganhadoras, R$ 11.931,63
3 acertos
2.712 apostas ganhadoras, R$ 129,89
2 acertos
71.332 apostas ganhadoras, R$ 4,93
Lotofácil
O concurso 3552 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 5.000.000,00. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:
17 - 16 - 15 - 18 - 06 - 14 - 04 - 11 - 23 - 12 - 05 - 20 - 07 - 25 - 21.
Premiação
15 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 1.605.489,89
14 acertos
648 apostas ganhadoras, R$ 1.456,08
13 acertos
13364 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
165900 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
922317 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
PINHEIRO/MA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
INDAIATUBA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Dia de Sorte
O concurso 1147 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 150.000,00. Veja os números:
30 - 23 - 20 - 24 - 21 - 13 - 10.
Mês da Sorte: 10 - OUTUBRO.
Premiação
7 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 174.889,19
6 acertos
25 apostas ganhadoras, R$ 2.998,10
5 acertos
1.091 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
14.220 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Outubro
51.337 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Detalhamento
CURITIBA/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.