pixbay Recorde foi batido no período da manhã desta terça (2)

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), superou 160 mil pontos nesta terça-feira (2) pela 1ª vez na história e bateu o recorde nominal.

No período da manhã, o indicador chegou a subir 1,17%, aos 160.472,50 pontos, na máxima histórica intradiária. Porém, por volta de 11h45, o IBOV perdeu força e avançava 0,73%, aos 159.771,98 pontos.



À tarde, por volta das 15h, a Bolsa voltou a registrar alta, dessa vez de 0,91%, marcando 160.058 pontos.



O dólar comercial está sendo negociado a R$ 5,334 no mesmo horário, com queda de 0,46%. No fechamento, manteve R$ 5,33.



Dados econômicos

Para analistas, o desempenho dessa terça-feira é reflexo de dados econômicos do Brasil, entre eles a divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que a produção industrial cresceu 0,1% em outubro, após registrar perda de 0,4% em setembro.



Na comparação com o mesmo mês de 2024, a produção caiu 0,5%. As expectativas, eram de alta de 0,4% na variação mensal e de 0,2% na base anual.



O resultado abaixo do esperado reforça a leitura de uma desaceleração da economia, fruto do alto patamar da taxa Selic. Neste cenário, os investidores avaliam a possibilidade de o corte da Selic estar mais próximo.

Parte dos agentes financeiros estimam uma redução do juro-base na 1ª reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) de 2026.

Campo político



Já no campo político, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou um aumento gradual da taxação das casas de apostas, as bets, e das fintechs. A equipe econômica do Lula propôs a maior carga tributária para os setores para fechar as contas de 2026.







Além disso, a conversa por telefone de Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início desta tarde, manteve aquecido os ânimos dos investidores, ao que tudo indica.

Leia mais: Lula e Trump conversam por telefone sobre agenda comercial

Lula e Trump falaram sobre a agenda comercial e econômica, além de cooperação no combate ao crime organizado. Segundo o Planalto, foi uma conversa bastante produtiva.



