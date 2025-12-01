As dezenas do concurso 779 da Super Sete foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (01), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 6.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 6.300.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
COLUNA 1 - 9.
COLUNA 2 - 4.
COLUNA 3 - 0.
COLUNA 4 - 0.
COLUNA 5 - 0.
COLUNA 6 - 9.
COLUNA 7 - 9.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
11 apostas ganhadoras, R$ 6.733,26
5 acertos
95 apostas ganhadoras, R$ 1.113,77
4 acertos
1.380 apostas ganhadoras, R$ 76,67
3 acertos
13.186 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Quina
O concurso 6891 da Quina sorteou o prêmio estimado em R$ 2.243.786,52. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.200.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
64 - 29 - 35 - 78 - 19.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
27 apostas ganhadoras, R$ 13.090,95
3 acertos
2.510 apostas ganhadoras, R$ 134,11
2 acertos
72.684 apostas ganhadoras, R$ 4,63
Lotofácil
O concurso 3551 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
07 - 21 - 19 - 11 - 03 - 22 - 15 - 10 - 17 - 12 - 25 - 02 - 08 - 16 - 01.
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
295 apostas ganhadoras, R$ 1.692,11
13 acertos
9703 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
104095 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
552011 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Lotomania
O concurso 2856 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 3.784.362,41. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.700.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
42 - 15 - 99 - 04 - 12 - 08 - 85 - 79 - 53 - 98 - 09 - 43 - 72 - 14 - 10 - 93 - 02 - 00 - 69 - 67.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
6 apostas ganhadoras, R$ 41.578,44
18 acertos
105 apostas ganhadoras, R$ 2.121,34
17 acertos
711 apostas ganhadoras, R$ 219,29
16 acertos
3947 apostas ganhadoras, R$ 39,50
15 acertos
16334 apostas ganhadoras, R$ 9,54
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena
O concurso 2893 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 1.450.906,74 e o 2º sorteio avaliado em R$ 56.653,82. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.700.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 43 - 27 - 44 - 10 - 03 - 33.
2º sorteio: 10 - 23 - 36 - 01 - 48 - 33.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
7 apostas ganhadoras R$ 7.357,64
4 acertos
617 apostas ganhadoras R$ 95,39
3 acertos
11.025 apostas ganhadoras R$ 2,66
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
18 apostas ganhadoras R$ 2.575,17
4 acertos
589 apostas ganhadoras R$ 99,93
3 acertos
9.717 apostas ganhadoras R$ 3,02
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.