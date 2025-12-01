Reprodução Super Sete

As dezenas do concurso 779 da Super Sete foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (01), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 6.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 6.300.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

COLUNA 1 - 9.

COLUNA 2 - 4.

COLUNA 3 - 0.

COLUNA 4 - 0.

COLUNA 5 - 0.

COLUNA 6 - 9.

COLUNA 7 - 9.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

11 apostas ganhadoras, R$ 6.733,26

5 acertos

95 apostas ganhadoras, R$ 1.113,77

4 acertos

1.380 apostas ganhadoras, R$ 76,67

3 acertos

13.186 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Quina

O concurso 6891 da Quina sorteou o prêmio estimado em R$ 2.243.786,52. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.200.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

64 - 29 - 35 - 78 - 19.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

27 apostas ganhadoras, R$ 13.090,95

3 acertos

2.510 apostas ganhadoras, R$ 134,11

2 acertos

72.684 apostas ganhadoras, R$ 4,63

Lotofácil

O concurso 3551 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

07 - 21 - 19 - 11 - 03 - 22 - 15 - 10 - 17 - 12 - 25 - 02 - 08 - 16 - 01.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

295 apostas ganhadoras, R$ 1.692,11

13 acertos

9703 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

104095 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

552011 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Lotomania

O concurso 2856 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 3.784.362,41. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.700.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

42 - 15 - 99 - 04 - 12 - 08 - 85 - 79 - 53 - 98 - 09 - 43 - 72 - 14 - 10 - 93 - 02 - 00 - 69 - 67.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

6 apostas ganhadoras, R$ 41.578,44

18 acertos

105 apostas ganhadoras, R$ 2.121,34

17 acertos

711 apostas ganhadoras, R$ 219,29

16 acertos

3947 apostas ganhadoras, R$ 39,50

15 acertos

16334 apostas ganhadoras, R$ 9,54

0 acertos

Não houve acertador

Dupla Sena

O concurso 2893 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 1.450.906,74 e o 2º sorteio avaliado em R$ 56.653,82. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.700.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 43 - 27 - 44 - 10 - 03 - 33.

2º sorteio: 10 - 23 - 36 - 01 - 48 - 33.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

7 apostas ganhadoras R$ 7.357,64

4 acertos

617 apostas ganhadoras R$ 95,39

3 acertos

11.025 apostas ganhadoras R$ 2,66

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

18 apostas ganhadoras R$ 2.575,17

4 acertos

589 apostas ganhadoras R$ 99,93

3 acertos

9.717 apostas ganhadoras R$ 3,02





Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.