Caixa/Reprodução Timemania

Seis jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.

Confira os que vão acontecer nesta semana, assim como os valores.

Timemania

A Timemania acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 2326, será de R$ 56,5 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (02).

Quina

A Quina também acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 6891, será de R$ 2,3 milhões. O sorteio acontece nesta segunda-feira (01).

Lotomania

A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor estimado para o próximo sorteio chega a R$ 4 milhões no concurso 2856, que será sorteado nesta segunda-feira (01).

Dupla Sena

A Dupla Sena não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a segunda-feira (01) agora é estimado em R$ 1,5 milhão para o concurso 2893.

Super Sete

A Super Sete também não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor estimado de R$ 6 milhões para a próxima premiação, de número 779, que será realizada nesta segunda-feira (01).

+ Milionária

A + Milionária não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a quarta-feira (03) é estimado em R$ 10 milhões para o concurso 308.





Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.