MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Correios

O Conselho de Administração dos Correios autorizou, na sexta-feira (28), a contratação de um empréstimo no valor de R$ 20 bilhões.

A medida integra o plano de reestruturação da estatal e é considerada uma das ações estratégicas de curto prazo. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Após a aprovação interna pelas instâncias de governança, os Correios agora finalizam a documentação necessária para envio à Secretaria do Tesouro Nacional ( STN).

A operação vai ser analisada pelo Tesouro Nacional que encaminhará o pedido para decisão final do Controlador, já que a operação contará com garantia da União.

Os Correios ainda informaram por meio de nota oficial que “as condições financeiras do crédito ainda estão em negociação com as instituições envolvidas e, por enquanto, não podem ser detalhadas”.

E reforçaram que todas as informações relacionadas ao plano de reestruturação e à operação de crédito serão comunicadas exclusivamente pelos canais oficiais da estatal.

No comunicado, a direção afirmou que segue trabalhando “com responsabilidade e transparência” para garantir a sustentabilidade e fortalecimento da empresa.





Plano de reestruturação

A contratação acontece em meio a um rombo financeiro que vem aumentando nos últimos anos. Devido a crise, a estatal passa neste momento por um plano de reestruturação do seu equilíbrio financeiro.

A reestruturação foi aprovada no dia 19 de novembro e tem como objetivo garantir liquidez e manter o papel como operador nacional de logística.

O plano prevê, entre outras medidas, um novo Programa de Demissão Voluntária ( PDV), o fechamento de mil agências consideradas deficitárias e a venda de imóveis da estatal que podem render R$ 1,5 bilhão.

Com o anúncio do empréstimo de R$ 20 bilhões, a estatal pretende reduzir o déficit e retomar o equilíbrio financeiro em 2026, além de gerar lucro em 2027.

O plano foi desenvolvido a partir de análises da situação financeira e do modelo de negócio vigente, e pretende restabelecer o equilíbrio financeiro da empresa no prazo de 12 meses.

Assim, além do Programa de Demissão Voluntária, os Correios preveem para os próximos 12 meses, reduzir custos com planos de saúde, reorganizar a rede de atendimento, o que pode levar ao fechamento de até mil unidades consideradas deficitárias, e avançar na modernização operacional e tecnológica.

O plano também inclui a monetização de ativos e a venda de imóveis, com potencial estimado em R$ 1,5 bilhão, além da expansão do portfólio voltado ao comércio eletrônico e da avaliação de fusões e aquisições para fortalecer a empresa a médio prazo.