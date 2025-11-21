Agência Brasil Agencia dos Correios

Os Correios fazem parte do dia a dia dos brasileiros há muitos anos, sendo responsáveis pelo envio de cartas, encomendas e também por oferecer serviços financeiros e logísticos. Mais do que entregar correspondências, eles aproximam pessoas e empresas, funcionando como um ponto de apoio importante em comunidades de todo o país.

Abrir uma agência dos Correios não é só colocar um prédio no lugar certo. É preciso pensar na r egião, na demanda e em como organizar todos os serviços que vão estar disponíveis para a comunidade.

Entender como esse processo funciona ajuda a ver o que é necessário para que uma agência funcione de maneira eficiente e consiga atender bem quem precisa.









Como abrir uma franquia dos Correios?

De acordo com o site dos Correios, a loja franqueada é uma oportunidade de investimento em um negócio rentável, por estar consolidada há mais de 30 anos e possuir alta demanda por conta das vendas online.

Para abrir uma franquia, é necessário participar de um projeto de licitação, cumprindo todas as regras exigidas como possuir CNPJ, um imóvel que atenda às especificações de espaço e equipe.

As licitações para abrir novas lojas são disponibilizadas de acordo com a necessidade, diretamente no site dos Correios. A última licitação foi aberta em fevereiro de 2024, no Distrito Federal, recebendo propostas até fevereiro de 2025 e não há previsão de reabertura ainda este ano.