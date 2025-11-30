Reprodução/ iG Novas estimativas apresentam valores menores que o anterior

Nos últimos dias, documentos do Ministério do Planejamento e Orçamento previram a redução do salário mínimo para 2026. Antes, o governo federal estimava o valor em R$ 1.631. Com a atualização dos dados utilizados pelo Legislativo nas discussões sobre as contas públicas do próximo ano, incluindo a análise do PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias), a projeção foi revisada para R$1.627.

A discussão do texto deve ocorrer nesta quarta-feira (3), na CMO (Comissão Mista de Orçamento). Após a aprovação do PLDO, caso a proposta atualizada avance no Congresso e seja implementada por meio da LOA (Lei Orçamentária Anual), o novo salário mínimo terá um aumento de 7,18% em relação ao valor atual, de R$1.518.

Resultados das pesquisas

Além das estimativas do governo, uma pesquisa divulgada pelo Dieese apresentou cálculos próprios sobre o valor necessário para garantir as despesas básicas do trabalhador e de sua família. Segundo o levantamento, o salário mínimo em janeiro de 2025 deveria ser superior a R$7 mil para atender às necessidades de uma família de quatro pessoas.

O cálculo se baseia no preço da cesta básica de São Paulo, que foi a mais cara entre as 17 capitais analisadas e custou R$851,82 no mês, seguida por Florianópolis e Rio de Janeiro. A pesquisa mostrou aumento no preço da cesta básica em 13 das 17 capitais avaliadas.

Considerando esses valores, o Dieese estimou que o salário mínimo ideal seria de R$7.156,15, o equivalente a 4,71 vezes o mínimo atual de R$1.518. O cálculo segue o que determina a Constituição, que estabelece que o salário mínimo deve cobrir despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.

Com projeções diferentes entre governo e Dieese, o debate sobre o salário mínimo volta a expor a pressão do custo de vida sobre o trabalhador. As próximas etapas no Congresso vão definir qual valor será incorporado ao orçamento de 2026.