Divulgação/Caixa Lotofácil









A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta sexta-feira (28), o concurso 3549 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Dois apostadores, de Ipameri (GO) e Carazinho (RS), dividiram o prêmio.

As dezenas foram sorteadas às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O sorteio foi transmitido ao vivo no canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

17-09-02-23-22-07-14-25-24-08-20-21-11-05-12



Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 773.742,07

14 acertos

273 apostas ganhadoras, R$ 1.697,91

13 acertos

10313 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

109355 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

572415 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Como jogar na Lotofácil

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Se preferir, na hora de apostar, pode deixar o sistema escolher os números a Surpresinha. Também é possível concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a Teimosinha.

Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (28)



Quina- concurso 6889

Prêmio estimado em R$ 600 mil

Confira as dezenas sorteadas:

01-41-28-06-42

Prêmio acumulou em R$ 1,4 milhão

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

37 apostas ganhadoras, R$ 7.401,78

3 acertos

2.460 apostas ganhadoras, R$ 106,02

2 acertos

57.021 apostas ganhadoras, R$ 4,57

Lotomania - concurso 2855

Prêmio estimado em R$ 3 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

73-81-67-50-96-62-53-43-86-47-12-42-15-29-45-03-20-75-87-08

Prêmio acumulou em R$ 4 milhões

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 48.313,49

18 acertos

47 apostas ganhadoras, R$ 2.569,87

17 acertos

445 apostas ganhadoras, R$ 271,42

16 acertos

2517 apostas ganhadoras, R$ 47,98

15 acertos

11038 apostas ganhadoras, R$ 10,94

0 acertos

Não houve acertador

Dupla sena - concurso 2892

Prêmio estimado em R$ 1,3 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio - 02-43-13-25-16-09

2º sorteio - 31-34-02-23-40-01

Prêmio acumulou em R$ 1,5 milhão

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

12 apostas ganhadoras R$ 4.115,16

4 acertos

596 apostas ganhadoras R$ 94,69

3 acertos

10.314 apostas ganhadoras R$ 2,73

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

7 apostas ganhadoras R$ 6.349,12

4 acertos

305 apostas ganhadoras R$ 185,03

3 acertos

6.615 apostas ganhadoras R$ 4,26

Super sete - concurso 778

Prêmio estimado em R$ 5,7 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 8

Coluna 2 - 2

Coluna 3 - 0

Coluna 4 - 8

Coluna 5 - 3

Coluna 6 - 8

Coluna 7 - 5



Prêmio acumulou em R$ 6 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 69.420,34

5 acertos

68 apostas ganhadoras, R$ 1.458,41

4 acertos

1.112 apostas ganhadoras, R$ 89,18

3 acertos

11.580 apostas ganhadoras, R$ 6,00