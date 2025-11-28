A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta sexta-feira (28), o concurso 3549 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.
Dois apostadores, de Ipameri (GO) e Carazinho (RS), dividiram o prêmio.
As dezenas foram sorteadas às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O sorteio foi transmitido ao vivo no canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas:
17-09-02-23-22-07-14-25-24-08-20-21-11-05-12
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 773.742,07
14 acertos
273 apostas ganhadoras, R$ 1.697,91
13 acertos
10313 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
109355 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
572415 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Como jogar na Lotofácil
O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Se preferir, na hora de apostar, pode deixar o sistema escolher os números a Surpresinha. Também é possível concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a Teimosinha.
Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (28)
Quina- concurso 6889
Prêmio estimado em R$ 600 mil
Confira as dezenas sorteadas:
01-41-28-06-42
Prêmio acumulou em R$ 1,4 milhão
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
37 apostas ganhadoras, R$ 7.401,78
3 acertos
2.460 apostas ganhadoras, R$ 106,02
2 acertos
57.021 apostas ganhadoras, R$ 4,57
Lotomania - concurso 2855
Prêmio estimado em R$ 3 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
73-81-67-50-96-62-53-43-86-47-12-42-15-29-45-03-20-75-87-08
Prêmio acumulou em R$ 4 milhões
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 48.313,49
18 acertos
47 apostas ganhadoras, R$ 2.569,87
17 acertos
445 apostas ganhadoras, R$ 271,42
16 acertos
2517 apostas ganhadoras, R$ 47,98
15 acertos
11038 apostas ganhadoras, R$ 10,94
0 acertos
Não houve acertador
Dupla sena - concurso 2892
Prêmio estimado em R$ 1,3 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio - 02-43-13-25-16-09
2º sorteio - 31-34-02-23-40-01
Prêmio acumulou em R$ 1,5 milhão
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
12 apostas ganhadoras R$ 4.115,16
4 acertos
596 apostas ganhadoras R$ 94,69
3 acertos
10.314 apostas ganhadoras R$ 2,73
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
7 apostas ganhadoras R$ 6.349,12
4 acertos
305 apostas ganhadoras R$ 185,03
3 acertos
6.615 apostas ganhadoras R$ 4,26
Super sete - concurso 778
Prêmio estimado em R$ 5,7 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 8
Coluna 2 - 2
Coluna 3 - 0
Coluna 4 - 8
Coluna 5 - 3
Coluna 6 - 8
Coluna 7 - 5
Prêmio acumulou em R$ 6 milhões
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 69.420,34
5 acertos
68 apostas ganhadoras, R$ 1.458,41
4 acertos
1.112 apostas ganhadoras, R$ 89,18
3 acertos
11.580 apostas ganhadoras, R$ 6,00