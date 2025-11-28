Lotofácil
Caixa Econômica Federal  sorteou, nesta sexta-feira (28), o  concurso 3549 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Dois apostadores, de Ipameri (GO) e Carazinho (RS), dividiram o prêmio.

As dezenas foram sorteadas às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O sorteio foi transmitido ao vivo no canal da  Caixa no YouTube  e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas: 

17-09-02-23-22-07-14-25-24-08-20-21-11-05-12

Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 773.742,07

14 acertos
273 apostas ganhadoras, R$ 1.697,91

13 acertos
10313 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
109355 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
572415 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Como jogar na Lotofácil

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. 

Se preferir, na hora de apostar, pode deixar o sistema escolher os números a Surpresinha. Também é possível concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a Teimosinha.

Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (28)


Quina- concurso 6889
Prêmio estimado em R$ 600 mil
Confira as dezenas sorteadas:
01-41-28-06-42

Prêmio acumulou em R$ 1,4 milhão

Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
37 apostas ganhadoras, R$ 7.401,78

3 acertos
2.460 apostas ganhadoras, R$ 106,02

2 acertos
57.021 apostas ganhadoras, R$ 4,57

Lotomania - concurso 2855
Prêmio estimado em R$ 3 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
73-81-67-50-96-62-53-43-86-47-12-42-15-29-45-03-20-75-87-08

Prêmio acumulou em R$ 4 milhões

Premiação
20 acertos
Não houve acertador

19 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 48.313,49

18 acertos
47 apostas ganhadoras, R$ 2.569,87

17 acertos
445 apostas ganhadoras, R$ 271,42

16 acertos
2517 apostas ganhadoras, R$ 47,98

15 acertos
11038 apostas ganhadoras, R$ 10,94

0 acertos
Não houve acertador

Dupla sena - concurso 2892
Prêmio estimado em R$ 1,3 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio - 02-43-13-25-16-09
2º sorteio - 31-34-02-23-40-01

Prêmio acumulou em R$ 1,5 milhão

Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
12 apostas ganhadoras R$ 4.115,16

4 acertos
596 apostas ganhadoras R$ 94,69

3 acertos
10.314 apostas ganhadoras R$ 2,73

Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
7 apostas ganhadoras R$ 6.349,12

4 acertos
305 apostas ganhadoras R$ 185,03

3 acertos
6.615 apostas ganhadoras R$ 4,26

Super sete - concurso 778
Prêmio estimado em R$ 5,7 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 8
Coluna 2 - 2
Coluna 3 - 0
Coluna 4 - 8
Coluna 5 - 3
Coluna 6 - 8
Coluna 7 - 5

Prêmio acumulou em R$ 6 milhões

Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 69.420,34

5 acertos
68 apostas ganhadoras, R$ 1.458,41

4 acertos
1.112 apostas ganhadoras, R$ 89,18

3 acertos
11.580 apostas ganhadoras, R$ 6,00

