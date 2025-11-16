Caixa/Reprodução Timemania

Oito jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.

Confira os que vão acontecer nesta semana, assim como os valores.

Timemania

A Timemania acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 2321, será de R$ 49 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (18).

Lotofácil



A Lotofácil acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 3540, será de R$ 12 milhões. O sorteio acontece nesta segunda-feira (17).

Quina

A Quina também acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 6880, será de R$ 2,2 milhões. O sorteio acontece nesta segunda-feira (17).

Lotomania

A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor estimado para o próximo sorteio chega a R$ 4,2 milhões no concurso 2850, que será sorteado nesta segunda-feira (17).

Dupla Sena

A Dupla Sena não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a segunda-feira (17) agora é estimado em R$ 500 mil para o concurso 2887.

Dia de Sorte

A Dia de Sorte não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a terça-feira (18) agora é estimado em R$ 3,4 milhões para o concurso 1142.

Super Sete



A Super Sete também não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor estimado de R$ 4,8 milhões para a próxima premiação, de número 773, que será realizada nesta segunda-feira (17).

+ Milionária

A + Milionária não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a quarta-feira (19) é estimado em R$ 10 milhões para o concurso 304.





Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.