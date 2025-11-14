As dezenas do concurso 2940 da Mega-Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (14), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.
Um apostador de Porto Alegre (RS) venceu o prêmio principal e levou R$ R$ 99.085.707,38.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas:
08-53-22-13-07-09
Premiação
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 99.085.707,38
Porto Alegre/RS
5 acertos
170 apostas ganhadoras, R$ 28.007,64
4 acertos
13.794 apostas ganhadoras, R$ 568,96
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.
Confira os demais sorteios desta sexta-feira (14)
Lotofácil - concurso 3539
Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
07-09-19-24-02-01-12-16-08-14-20-13-23-11-18
Prêmio acumulou
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
179 apostas ganhadoras, R$ 2.229,11
13 acertos
7506 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
95069 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
535985 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Quina - concurso 6879
Prêmio estimado em 1,4 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
04-71-43-25-32
Prêmio acumulou
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
40 apostas ganhadoras, R$ 8.192,04
3 acertos
2.769 apostas ganhadoras, R$ 112,70
2 acertos
69.207 apostas ganhadoras, R$ 4,50
Dupla sena - concurso 2886
Prêmio estimado em R$ 300 mil
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio - 41-30-29-47-35-11
2º sorteio - 46-09-16-10-19-43
Prêmio acumulou
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
2 apostas ganhadoras R$ 17.783,68
4 acertos
246 apostas ganhadoras R$ 165,23
3 acertos
5.371 apostas ganhadoras R$ 3,78
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
2 apostas ganhadoras R$ 16.005,31
4 acertos
335 apostas ganhadoras R$ 121,33
3 acertos
6.468 apostas ganhadoras R$ 3,14
+Milionária - concurso 303
Prêmio estimado em R$ 10 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
12-25-11-39-49-13
Trevos: 4 e 5
Prêmio acumulou
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
5 apostas ganhadoras, R$ 34.602,73
4 acertos + 2 trevos
24 apostas ganhadoras, R$ 2.376,56
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
567 apostas ganhadoras, R$ 100,59
3 acertos + 2 trevos
528 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
5625 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
3995 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
42837 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotomania - concurso 2849
Prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
23-58-66-18-25-91-74-54-53-60-71-34-88-42-11-67-39-16-90-35
Prêmio acumulou
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 46.853,89
18 acertos
77 apostas ganhadoras, R$ 1.901,54
17 acertos
488 apostas ganhadoras, R$ 300,03
16 acertos
3233 apostas ganhadoras, R$ 45,28
15 acertos
13575 apostas ganhadoras, R$ 10,78
0 acertos
Não houve acertador
Super sete - concurso 772
Prêmio estimado em R$ 4,6 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 0
Coluna 2 - 9
Coluna 3 - 0
Coluna 4 - 9
Coluna 5 - 7
Coluna 6 - 9
Coluna 7 - 4
Prêmio acumulou
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 15.739,76
5 acertos
55 apostas ganhadoras, R$ 1.226,47
4 acertos
932 apostas ganhadoras, R$ 72,37
3 acertos
8.645 apostas ganhadoras, R$ 6,00