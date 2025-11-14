Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio hoje

As dezenas do concurso 2940 da Mega-Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (14), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.

Um apostador de Porto Alegre (RS) venceu o prêmio principal e levou R$ R$ 99.085.707,38.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

08-53-22-13-07-09

Premiação

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 99.085.707,38

Porto Alegre/RS

5 acertos

170 apostas ganhadoras, R$ 28.007,64

4 acertos

13.794 apostas ganhadoras, R$ 568,96

Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.

Confira os demais sorteios desta sexta-feira (14)

Lotofácil - concurso 3539

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

07-09-19-24-02-01-12-16-08-14-20-13-23-11-18

Prêmio acumulou



Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

179 apostas ganhadoras, R$ 2.229,11

13 acertos

7506 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

95069 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

535985 apostas ganhadoras, R$ 7,00





Quina - concurso 6879

Prêmio estimado em 1,4 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

04-71-43-25-32

Prêmio acumulou

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

40 apostas ganhadoras, R$ 8.192,04

3 acertos

2.769 apostas ganhadoras, R$ 112,70

2 acertos

69.207 apostas ganhadoras, R$ 4,50

Dupla sena - concurso 2886

Prêmio estimado em R$ 300 mil

Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio - 41-30-29-47-35-11

2º sorteio - 46-09-16-10-19-43



Prêmio acumulou



Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

2 apostas ganhadoras R$ 17.783,68

4 acertos

246 apostas ganhadoras R$ 165,23

3 acertos

5.371 apostas ganhadoras R$ 3,78

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

2 apostas ganhadoras R$ 16.005,31

4 acertos

335 apostas ganhadoras R$ 121,33

3 acertos

6.468 apostas ganhadoras R$ 3,14

+Milionária - concurso 303

Prêmio estimado em R$ 10 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

12-25-11-39-49-13

Trevos: 4 e 5

Prêmio acumulou

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

5 apostas ganhadoras, R$ 34.602,73

4 acertos + 2 trevos

24 apostas ganhadoras, R$ 2.376,56

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

567 apostas ganhadoras, R$ 100,59

3 acertos + 2 trevos

528 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

5625 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

3995 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

42837 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Lotomania - concurso 2849

Prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

23-58-66-18-25-91-74-54-53-60-71-34-88-42-11-67-39-16-90-35

Prêmio acumulou

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 46.853,89

18 acertos

77 apostas ganhadoras, R$ 1.901,54

17 acertos

488 apostas ganhadoras, R$ 300,03

16 acertos

3233 apostas ganhadoras, R$ 45,28

15 acertos

13575 apostas ganhadoras, R$ 10,78

0 acertos

Não houve acertador

Super sete - concurso 772

Prêmio estimado em R$ 4,6 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 0

Coluna 2 - 9

Coluna 3 - 0

Coluna 4 - 9

Coluna 5 - 7

Coluna 6 - 9

Coluna 7 - 4



Prêmio acumulou

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 15.739,76

5 acertos

55 apostas ganhadoras, R$ 1.226,47

4 acertos

932 apostas ganhadoras, R$ 72,37

3 acertos

8.645 apostas ganhadoras, R$ 6,00