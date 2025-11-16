Divulgação/Comporta Perfumes Comporta Perfumes

Adoradores de vários deuses, os egípcios acreditavam que os pedidos e as orações chegariam mais rapidamente aos seus cultuados se transportados nas nuvens de fumaça aromática. Esse recorte de curiosidade da história explica a origem latina do termo ''perfume'': per (através) e fumum (fumaça).

Foi no Egito que surgiram as primeiras fragrâncias, cerca de três mil anos antes de Cristo. Os perfumes nasceram não apenas como um modo de agradar ao olfato. Havia a crença de que os mortos mereciam um tratamento diferenciado, e os corpos também deveriam ser conservados inalterados - e perfumados.

Perfumes na era antiga: adoração, luxo, poesia

Uma história secular, cheia de costumes, que não se limitou a fronteiras. Na Grécia, cerca de dois mil anos depois, flores e plantas passaram a ser utilizadas na produção dos aromas, que se tornaram objetos de culto por parte de atletas, poetas e as famosas - e atraentes - mulheres de Atenas. Os odores a potencializaram.

E falando em mulheres, voltamos ao Egito, para lembrar da rainha Cleópatra, que, segundo historiadores, sabia se perfumar como poucas, o que se sobrepunha ao físico. Nem tão bonita assim - mas perfumada.

Mudaram os reis e as rainhas, mudaram os personagens mais importantes de cada sociedade, e os frascos de líquidos extremamente cativantes mantiveram seu ''status'' de algo que potencializa até a personalidade.

Se, como foi dito, os poetas gregos eram fanáticos pelos perfumes, no Brasil, uma de suas poetisas mais importantes - Clarice Lispector - escreveu sobre como se ''transformava'' a partir de gotas perfumadas.

“Já falei do perfume de jasmim? Já falei do cheiro do mar. A terra é perfumada. E eu me perfumo para intensificar o que sou. Por isso não posso usar perfumes que me contrariem. Perfumar-se é uma sabedoria instintiva. E como toda arte, exige algum conhecimento de si própria''.

O surgimento de um perfume na era moderna

A adoração persiste, como se vê. Passou por todas essas personalidades, virou um segmento relevante na economia mundial e não para de apresentar novidades.

Para exemplificar, o iG Economia conheceu a história da Comporta Perfumes, que não nasceu a partir da formação profissional inicial de seu fundador, mas, sim, da adoração por esses produtos. Aquela mesma adoração que vem transformando o padrão de vida da humanidade há pelo menos três séculos.

Um português que, a exemplo dos gregos e egípcios lá no início de tudo, sempre cultuou os perfumes.

Pedro Simões Dias, advogado especializado em direito da internet e direitos autorais, começou a colecionar perfumes e a estudar o setor. Em um blog, destrinchava vários deles. Se especializou, dominou a arte e passou a ''repensar a perfumaria portuguesa'', como informa o site oficial da empresa.

Por mais de 100 anos, Portugal teve pequenas marcas, mas que desapareceram. Para unir sua ligação com a terra natal com sua disposição em trabalhar no setor de perfumaria, Pedro lançou, em 2017, a Comporta Perfumes. O nome faz referência à vila na costa norte do Alentejo, famosa pela vida boêmia, um lugar charmoso e cativante - como os melhores perfumes.

Em conversa com o iG, o CEO da Comporta destacou perfumistas de renome mundial que sonharam - e concretizaram - homenagear a vila famosa (veja abaixo sua equipe).

Com seus produtos consolidados no mercado europeu, ele tem traçados seus próximos dois objetivos.

''Nós queremos mostrar nossos produtos ao Brasil, Argentina e Uruguai e também para a Ásia''.

Ele lembra que o processo de autorização no Brasil tem uma especificidade.

''No Brasil, a dificuldade está no registro na Anvisa, pelo fato dos perfumes conterem álcool'', destacou.

Equipe renomada

A Comporta conta atualmente com 15 linhas de perfumes. Clique aqui para ver a lista completa.

Pedro faz questão de exaltar a qualidade de sua equipe criativa. No portal oficial da marca, há detalhes sobre esses profissionais

Bertrand Duchaufour: ''Um homem de enorme generosidade emocional e uma maneira muito gentil de se expressar para os outros. Sua marca registrada é a vivacidade do couro, mas ele sempre estará à frente da equipe na combinação de moléculas de alto volume em um tom moderno''.

Stéphanie Bakouche: ''A garota que foi adotada por Grasse, a perfumista que combina expertise técnica com conhecimento e história''.

Chris Maurice: ''Não existe ninguém no mundo da perfumaria com um grupo de fãs tão leal quanto Christian, nem que cause tanto alvoroço ao entrar no universo das fragrâncias. Os perfumes de Chris são para guerreiros que querem se impor, para massacrar tudo ao seu redor''.

Luca Maffei: ''Ganhou o prêmio A+OA duas vezes consecutivas, mas ainda é aquele homem tímido e introvertido com o rosto jovial e atemporal. O perfumista que um dia desafiou nosso fundador a criar a marca que temos hoje, dando origem aos perfumes MUDA e Palafítico''.

Miguel Matos: ''Seus perfumes são sempre complexos ou muito complexos, às vezes um pouco estranhos, vintage, muito verdes e sofisticados. E foi assim que ele conquistou seu lugar como uma verdadeira estrela, ganhando duas vezes o Prêmio Arte e Olfato''.

Beatrice Aguilar: ''Se existe uma perfumista no mundo que busca a essência da pureza em sua composição, essa é Beatrice Aguilar. Ela é uma das perfumistas mais elegantes da nossa época. A perfumista da transparência''.

Daniel Josier: ''Um 'grande senhor' na perfumaria é alguém que infunde com maestria a arte da sedução na criação de perfumes, baseando-se em uma estrutura clássica de construção de fragrâncias, e Daniel Josier é definitivamente um "grande senhor" na perfumaria e na vida''.

