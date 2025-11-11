Caixa/Reprodução Mega-Sena

As dezenas do concurso 2939 da Mega Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (11), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 64.111.579.09. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 100.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

33 - 42 - 31 - 49 - 22 - 37.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

77 apostas ganhadoras, R$ 34.767,00

4 acertos

4.159 apostas ganhadoras, R$ 1.061,00

Quina

O concurso 6876 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 8.453.527,45. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 9.700.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

01 - 11 - 22 - 17 - 46.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

102 apostas ganhadoras, R$ 4.972,00

3 acertos

7.007 apostas ganhadoras, R$ 68,93

2 acertos

136.309 apostas ganhadoras, R$ 3,54

Lotofácil

O concurso 3536 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R $ 1.800.000,00. Uma aposta faturou o maior prêmio do sorteio. Veja os números:

11 - 24 - 16 - 18 - 10 - 03 - 06 - 22 - 08 - 07 - 09 - 15 - 04 - 17 - 01.

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.974.486,37

14 acertos

157 apostas ganhadoras, R$ 2.636,97

13 acertos

6234 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

83894 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

479859 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

RIO DE JANEIRO/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Dia de Sorte

O concurso 1140 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 2.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

15 - 30 - 27 - 01 - 14 - 20 - 07.

Mês da Sorte: 09 - SETEMBRO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

50 apostas ganhadoras, R$ 3.717,67

5 acertos

2.958 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

37.772 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Dezembro

110.269 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Timemania

O concurso 2319 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 46.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 48.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

35 - 48 - 60 - 79 - 67 - 43 - 38.

Time do Coração: 29 - CORITIBA/PR.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

7 apostas ganhadoras, R$ 51.333,81

5 acertos

295 apostas ganhadoras, R$ 1.740,12

4 acertos

6.001 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

56.513 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

CORITIBA /PR

22.738 apostas ganhadoras, R$ 8,50





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.