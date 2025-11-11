As dezenas do concurso 2939 da Mega Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (11), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 64.111.579.09. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 100.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
33 - 42 - 31 - 49 - 22 - 37.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
77 apostas ganhadoras, R$ 34.767,00
4 acertos
4.159 apostas ganhadoras, R$ 1.061,00
Quina
O concurso 6876 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 8.453.527,45. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 9.700.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
01 - 11 - 22 - 17 - 46.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
102 apostas ganhadoras, R$ 4.972,00
3 acertos
7.007 apostas ganhadoras, R$ 68,93
2 acertos
136.309 apostas ganhadoras, R$ 3,54
Lotofácil
O concurso 3536 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R $ 1.800.000,00. Uma aposta faturou o maior prêmio do sorteio. Veja os números:
11 - 24 - 16 - 18 - 10 - 03 - 06 - 22 - 08 - 07 - 09 - 15 - 04 - 17 - 01.
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.974.486,37
14 acertos
157 apostas ganhadoras, R$ 2.636,97
13 acertos
6234 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
83894 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
479859 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
RIO DE JANEIRO/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- LEIA TAMBÉM: Quina acumula e prêmio chega a R$ 8,5 milhões
Dia de Sorte
O concurso 1140 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 2.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
15 - 30 - 27 - 01 - 14 - 20 - 07.
Mês da Sorte: 09 - SETEMBRO.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
50 apostas ganhadoras, R$ 3.717,67
5 acertos
2.958 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
37.772 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Dezembro
110.269 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Timemania
O concurso 2319 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 46.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 48.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
35 - 48 - 60 - 79 - 67 - 43 - 38.
Time do Coração: 29 - CORITIBA/PR.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
7 apostas ganhadoras, R$ 51.333,81
5 acertos
295 apostas ganhadoras, R$ 1.740,12
4 acertos
6.001 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
56.513 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
CORITIBA /PR
22.738 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.