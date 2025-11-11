Marcello Casal Jr/Agência Brasil Oportunidades são para emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Rio de Janeiro divulgou, nesta terça-feira (11), a abertura de 2.559 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda.

São oferecidas 1.311 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



Para jovens que buscam estágio no estado ou uma oportunidade como jovem aprendiz, são oferecidas 1.248 vagas. São 184 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.064 pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).



Na Região Metropolitana do Rio, segundo a Secretaria de Trabalho e Renda, estão concentradas 72,4% das oportunidades, totalizando 949 vagas de emprego.



As remunerações variam de um a três salários mínimos - de R$ 1.518 a R$ 4.554 -, com destaque para as funções de cozinheira, operador de telemarketing, recepcionista, que exigem experiência prévia, sendo necessário Ensino Fundamental completo para a vaga de cozinheira e Ensino Médio completo para a de operador de telemarketing.



Ainda na região, há vagas - sem exigência de experiência - para cargos como atendente de lanchonete, ajudante de carga e descarga e auxiliar de logística.



Para pessoas com deficiência (PcD), são 135 oportunidades disponíveis em diversas funções e faixas salariais.



Nas cidades de Valença, Volta Redonda, Rio das Flores e Barra do Piraí, na região do Médio Paraíba, foram captadas 75 oportunidades com remuneração média de um a dois salários mínimos (de R$ 1.518 a R$ 3.036), com exceção para as funções de encanador, maçariqueiro e farmacêutico, que oferecem salários entre dois e três salários mínimos (de R$ 3.036 a R$ 4.554).



Já na região Serrana, foram captadas 287 vagas, com remuneração de um a dois salários mínimos para as posições de auxiliar de linha de produção, jardineiro, supervisor de tesouraria e motorista de caminhão.



Maioria no setor de serviços



Segundo o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, a maioria das vagas captadas (64,5%) é do setor de Serviços, e (35,5%) do Comércio.



Por nível de escolaridade, (46,1%) pedem o Ensino Médio completo e (36,1%) o Ensino Fundamental completo. A maioria das vagas (71,7%) exige experiência.



É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.



Como se inscrever



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.





O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no campo Painel de Vagas, disponível no site do governo do Estado do Rio.



Para se candidatar às vagas de estágio e para jovem aprendiz, as informações estão disponíveis na internet.



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 184 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar o site da Mudes.



Já o CIEE oferece 1.064 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas no site.