Natura, Boticário e Mercado Livre lideram ranking de atração e retenção de talentos

Natura (1º), Grupo Boticário (2º) e Mercado Livre (3º) foram as empresas de destaque da 3ª edição do ranking Merco Talento Brasil, apresentado na semana passada. O levantamento reconhece as 100 empresas com maior capacidade de atrair e reter talentos no país durante o ano de 2025.
Completam o TOP 10 do ranking Merco Talento Brasil Nubank (4º), Coca-Cola (5º), Toyota (6º), Itaú Unibanco (7º), Nestlé (8º), Hospital Sírio-Libanês (9º) e Google (10º).
A pesquisa foi realizada com a participação de 6.295 funcionários (tanto próprios, quanto de grandes empresas), 600 universitários, 3.179 membros da população em geral, 600 ex-alunos de escolas de negócios, 2.016 demandantes de emprego, 60 especialistas em RH, 71 sindicatos e 72 professores.
Reputação digital
Além dessas avaliações, também foi realizada um levantamento da reputação digital das empresas (Merco Digital), analisando 172.285 menções em colaboração com a Nethodology, e um benchmarking de indicadores objetivos, refletindo os principais aspectos da realidade de 46 empresas.
A metodologia utilizada pelo Merco para elaborar o ranking foi revisada de forma independente pela KPMG e está disponível no site Merco Talento Brasil.
As 100 empresas do ranking Merco Talento Brasil 2025
POSIÇÃO – EMPRESA
1 – NATURA
2 – GRUPO BOTICÁRIO
3 – MERCADO LIVRE
4 – NUBANK
5 – COCA-COLA
6 – TOYOTA
7 – ITAÚ UNIBANCO
8 – NESTLÉ
9 – HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
10 – GOOGLE
11 – VIVO
12 – AMAZON
13 – AMBEV
14 – MICROSOFT
15 – IPIRANGA
16 – BRADESCO
17 – AVON
18 – PETROBRAS
19 – PEPSICO
20 – GOL
21 – L’ORÉAL
22 – PORTO SEGURO
23 – LATAM
24 – ALPARGATAS
25 – PFIZER
26 – HEINEKEN
27 – IFOOD
28 – SAMSUNG
29 – CARREFOUR
30 – MAGAZINE LUIZA
31 – APPLE
32 – HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
33 – GPA
34 – P&G
35 – HONDA
36 – SUZANO
37 – EMBRAER
38 – BANCO DO BRASIL
39 – GRUPO BIMBO
40 – VOLKSWAGEN
41 – MERCEDES-BENZ
42 – LOJAS RENNER S.A.
43 – BOSCH
44 – BAYER
45 – MONDELĒZ
46 – COSAN
47 – NIKE
48 – SANTANDER
49 – NETFLIX
50 – VOLVO
51 – GERDAU
52 – VALE
53 – ASSAÍ ATACADISTA
54 – GLOBO
55 – JOHNSON & JOHNSON
56 – DANONE
57 – CACAU SHOW
58 – UNILEVER
59 – AURORA ALIMENTOS
60 – BUNGE
61 – LOCALIZA&CO
62 – AZUL
63 – BRF
64 – TRAMONTINA
65 – META
66 – VISA
67 – MCDONALD´S
68 – CIELO
69 – WEG
70 – VOTORANTIM
71 – ELETROBRAS
72 – RIACHUELO
73 – DELL
74 – XP INVESTIMENTOS
75 – RAÍZEN
76 – BTG PACTUAL
77 – SIEMENS
78 – BRASKEM
79 – BASF
80 – JBS
81 – AZZAS 2154
82 – REDE D’OR SÃO LUIZ
83 – ACCENTURE
84 – STELLANTIS
85 – KLABIN
86 – MASTERCARD
87 – KIMBERLY-CLARK
88 – FLEURY
89 – CARGILL
90 – DIAGEO
91 – ULTRAFARMA
92 – RD SAÚDE
93 – ENGIE BRASIL ENERGIA
94 – TETRA PAK
95 – COLGATE-PALMOLIVE
96 – CPFL
97 – VIBRA ENERGIA
98 – UBER
99 – DENGO
100 – SICREDI
