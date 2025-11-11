ESG Insights Natura, Boticário e Mercado Livre lideram ranking de atração e retenção de talentos

Natura (1º), Grupo Boticário (2º) e Mercado Livre (3º) foram as empresas de destaque da 3ª edição do ranking Merco Talento Brasil, apresentado na semana passada. O levantamento reconhece as 100 empresas com maior capacidade de atrair e reter talentos no país durante o ano de 2025.

Completam o TOP 10 do ranking Merco Talento Brasil Nubank (4º), Coca-Cola (5º), Toyota (6º), Itaú Unibanco (7º), Nestlé (8º), Hospital Sírio-Libanês (9º) e Google (10º).

A pesquisa foi realizada com a participação de 6.295 funcionários (tanto próprios, quanto de grandes empresas), 600 universitários, 3.179 membros da população em geral, 600 ex-alunos de escolas de negócios, 2.016 demandantes de emprego, 60 especialistas em RH, 71 sindicatos e 72 professores.

Reputação digital

Além dessas avaliações, também foi realizada um levantamento da reputação digital das empresas (Merco Digital), analisando 172.285 menções em colaboração com a Nethodology, e um benchmarking de indicadores objetivos, refletindo os principais aspectos da realidade de 46 empresas.

A metodologia utilizada pelo Merco para elaborar o ranking foi revisada de forma independente pela KPMG e está disponível no site Merco Talento Brasil.

As 100 empresas do ranking Merco Talento Brasil 2025

POSIÇÃO – EMPRESA

1 – NATURA

2 – GRUPO BOTICÁRIO

3 – MERCADO LIVRE

4 – NUBANK

5 – COCA-COLA

6 – TOYOTA

7 – ITAÚ UNIBANCO

8 – NESTLÉ

9 – HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS

10 – GOOGLE

11 – VIVO

12 – AMAZON

13 – AMBEV

14 – MICROSOFT

15 – IPIRANGA

16 – BRADESCO

17 – AVON

18 – PETROBRAS

19 – PEPSICO

20 – GOL

21 – L’ORÉAL

22 – PORTO SEGURO

23 – LATAM

24 – ALPARGATAS

25 – PFIZER

26 – HEINEKEN

27 – IFOOD

28 – SAMSUNG

29 – CARREFOUR

30 – MAGAZINE LUIZA

31 – APPLE

32 – HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

33 – GPA

34 – P&G

35 – HONDA

36 – SUZANO

37 – EMBRAER

38 – BANCO DO BRASIL

39 – GRUPO BIMBO

40 – VOLKSWAGEN

41 – MERCEDES-BENZ

42 – LOJAS RENNER S.A.

43 – BOSCH

44 – BAYER

45 – MONDELĒZ

46 – COSAN

47 – NIKE

48 – SANTANDER

49 – NETFLIX

50 – VOLVO

51 – GERDAU

52 – VALE

53 – ASSAÍ ATACADISTA

54 – GLOBO

55 – JOHNSON & JOHNSON

56 – DANONE

57 – CACAU SHOW

58 – UNILEVER

59 – AURORA ALIMENTOS

60 – BUNGE

61 – LOCALIZA&CO

62 – AZUL

63 – BRF

64 – TRAMONTINA

65 – META

66 – VISA

67 – MCDONALD´S

68 – CIELO

69 – WEG

70 – VOTORANTIM

71 – ELETROBRAS

72 – RIACHUELO

73 – DELL

74 – XP INVESTIMENTOS

75 – RAÍZEN

76 – BTG PACTUAL

77 – SIEMENS

78 – BRASKEM

79 – BASF

80 – JBS

81 – AZZAS 2154

82 – REDE D’OR SÃO LUIZ

83 – ACCENTURE

84 – STELLANTIS

85 – KLABIN

86 – MASTERCARD

87 – KIMBERLY-CLARK

88 – FLEURY

89 – CARGILL

90 – DIAGEO

91 – ULTRAFARMA

92 – RD SAÚDE

93 – ENGIE BRASIL ENERGIA

94 – TETRA PAK

95 – COLGATE-PALMOLIVE

96 – CPFL

97 – VIBRA ENERGIA

98 – UBER

99 – DENGO

100 – SICREDI

Fotomontagem: Divulgação, Eduardo P/Creative Commons e Governo de São Paulo Natura, Boticário e Mercado Livre: líderes no Ranking Merco Talento 2025

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post Natura, Boticário e Mercado Livre lideram ranking de atração e retenção de talentos apareceu primeiro em ESG Insights.