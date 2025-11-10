As dezenas do concurso 6875 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (10), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 7.270.191,46.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
64 - 22 - 09 - 23 - 34.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
46 apostas ganhadoras, R$ 10.487,71
3 acertos
4.297 apostas ganhadoras, R$ 106,92
2 acertos
110.614 apostas ganhadoras, R$ 4,15
Lotofácil
O concurso 3535 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Veja os números:
20 - 24 - 09 - 25 - 13 - 18 - 21 - 19 - 03 - 02 - 07 - 22 - 08 - 11 - 06.7
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.879.951,06
14 acertos
228 apostas ganhadoras, R$ 1.728,88
13 acertos
7102 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
93527 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
529187 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
BRASILIA/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lotomania
O concurso 2847 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 1.892.168,43. Veja os números:
20 - 05 - 25 - 55 - 72 - 43 - 51 - 00 - 71 - 13 - 26 - 07 - 27 - 48 - 82 - 73 - 23 - 44 - 97 - 70.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 215.249,09
18 acertos
64 apostas ganhadoras, R$ 2.102,04
17 acertos
523 apostas ganhadoras, R$ 257,22
16 acertos
3243 apostas ganhadoras, R$ 41,48
15 acertos
14443 apostas ganhadoras, R$ 9,31
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena
O concurso 2884 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 1.005.367,28 e o 2º sorteio avaliado em R$ 52.921,41. Veja os números:
1º sorteio: 08 - 46 - 34 - 06 - 40 - 20.
2º sorteio: 17 - 48 - 13 - 02 - 47 - 22.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
1 aposta ganhadora R$ 1.005.367,28
5 acertos
6 apostas ganhadoras R$ 8.018,40
4 acertos
312 apostas ganhadoras R$ 176,22
3 acertos
6.883 apostas ganhadoras R$ 3,99
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
11 apostas ganhadoras R$ 3.936,31
4 acertos
506 apostas ganhadoras R$ 108,66
3 acertos
9.460 apostas ganhadoras R$ 2,90
Detalhamento
SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos no 1º Sorteio
Super Sete
O concurso 770 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 4.200.000,00. Veja os números:
COLUNA 1 - 9.
COLUNA 2 - 4.
COLUNA 3 - 3.
COLUNA 4 - 4.
COLUNA 5 - 4.
COLUNA 6 - 9.
COLUNA 7 - 7.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 24.456,65
5 acertos
48 apostas ganhadoras, R$ 1.455,75
4 acertos
878 apostas ganhadoras, R$ 79,58
3 acertos
9.029 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.