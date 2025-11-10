MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Lotofácil, Quina e outras loterias

As dezenas do concurso 6875 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (10), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 7.270.191,46.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

64 - 22 - 09 - 23 - 34.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

46 apostas ganhadoras, R$ 10.487,71

3 acertos

4.297 apostas ganhadoras, R$ 106,92

2 acertos

110.614 apostas ganhadoras, R$ 4,15

Lotofácil

O concurso 3535 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Veja os números:

20 - 24 - 09 - 25 - 13 - 18 - 21 - 19 - 03 - 02 - 07 - 22 - 08 - 11 - 06.7

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.879.951,06

14 acertos

228 apostas ganhadoras, R$ 1.728,88

13 acertos

7102 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

93527 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

529187 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

BRASILIA/DF

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotomania

O concurso 2847 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 1.892.168,43. Veja os números:

20 - 05 - 25 - 55 - 72 - 43 - 51 - 00 - 71 - 13 - 26 - 07 - 27 - 48 - 82 - 73 - 23 - 44 - 97 - 70.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 215.249,09

18 acertos

64 apostas ganhadoras, R$ 2.102,04

17 acertos

523 apostas ganhadoras, R$ 257,22

16 acertos

3243 apostas ganhadoras, R$ 41,48

15 acertos

14443 apostas ganhadoras, R$ 9,31

0 acertos

Não houve acertador

Dupla Sena

O concurso 2884 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 1.005.367,28 e o 2º sorteio avaliado em R$ 52.921,41. Veja os números:

1º sorteio: 08 - 46 - 34 - 06 - 40 - 20.

2º sorteio: 17 - 48 - 13 - 02 - 47 - 22.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

1 aposta ganhadora R$ 1.005.367,28

5 acertos

6 apostas ganhadoras R$ 8.018,40

4 acertos

312 apostas ganhadoras R$ 176,22

3 acertos

6.883 apostas ganhadoras R$ 3,99

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

11 apostas ganhadoras R$ 3.936,31

4 acertos

506 apostas ganhadoras R$ 108,66

3 acertos

9.460 apostas ganhadoras R$ 2,90

Detalhamento

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos no 1º Sorteio

Super Sete





O concurso 770 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 4.200.000,00. Veja os números:

COLUNA 1 - 9.

COLUNA 2 - 4.

COLUNA 3 - 3.

COLUNA 4 - 4.

COLUNA 5 - 4.

COLUNA 6 - 9.

COLUNA 7 - 7.



Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 24.456,65

5 acertos

48 apostas ganhadoras, R$ 1.455,75

4 acertos

878 apostas ganhadoras, R$ 79,58

3 acertos

9.029 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.