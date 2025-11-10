Reprodução/Pixabay O megainvestidor e filantropo Warren Buffett

O megainvestidor Warren Buffett, um dos homens mais ricos e influentes do mundo, deve divulgar, nesta segunda-feira (10), sua última carta como CEO da Berkshire Hathaway, holding multinacional com sede em Omaha, Nebraska, Estados Unidos.

Aos 94 anos, Buffett é conhecido pelo seu talento para investimentos e como um grande filantropo; em 2006, ele anunciou que não acumularia sua fortuna para fins pessoais ou dinásticos e que doaria 99% de sua riqueza para causas beneficentes.



No mesmo ano, já havia doado cerca de 20% de todas as ações que tinha em carteira, mas anos depois já havia recuperado mais que o dobro do que pretendia doar, por conta aumento no valor das ações da B erkshire Hathaway.



Desde 2006, vem doando anualmente ações da empresa para várias entidades, incluindo a Fundação Bill e Melinda Gates.



Ele já doou mais de US$ 58 bilhões para várias organizações, na maioria àquelas que são administradas por seus filhos e atuam em diversas frentes, como educação, combate à pobreza, desenvolvimento sustentável, equidade racial e de gênero, além de projetos voltados para a paz e justiça social.

Em 2021, anunciou novamente a doação de R$ 4,1 bilhões, dizendo que, com essa quantia, chegaria à metade dos 99% pretendidos.



Em carta recente enviada aos acionistas da Berkshire Hathaway, o megainvestidor explicou que, após sua morte, caberá aos três filhos Susie, Howard e Peter decidir como os recursos restantes serão distribuídos.



Eles terão cerca de dez anos para doar o montante que restar, o que deve somar dezenas de bilhões de dólares.



Fortuna bilionária



Mas nem todo esse movimento o deixou menos bilionário; neste ano, sua fortuna foi avaliada em US$ 149,7 bilhões (R$ 871,33 bilhões), o que é atribuído à sua habilidade como investidor e gestor.



Em maio, o megainvestidor e filantropo já havia anunciado sua saída do comando da empresa que lidera desde 1965 e que transformou em um conglomerado com valor de mercado próximo a US$ 1 trilhão.



Sob sua gestão, a companhia passou de uma empresa têxtil deficitária para um conglomerado com participações em empresas como Apple e Chevron.



As ações da Berkshire cresceram mais de 5.502.000% desde 1965, com taxa composta anual de 19,9% — quase o dobro da média do S&P 500 no mesmo período.



A última carta

A carta que está sendo aguardada para esta segunda deve conter observações sobre sua trajetória, sobre filantropia e “outros assuntos de interesse público”, informou a Berkshire em comunicado recente.



Desde o anúncio de sua saída, feito em maio, Buffett adotou uma estratégia mais conservadora.



A Berkshire foi vendedora líquida de ações por 12 trimestres consecutivos e não recomprou papéis nos últimos cinco.



Para esta carta, investidores esperam uma mensagem que aborde a transição de liderança, a visão de longo prazo para a Berkshire Hathaway e possíveis reflexões sobre os desafios econômicos atuais.



Também são esperados comentários sobre a postura da empresa frente ao elevado nível de liquidez e às avaliações consideradas elevadas no mercado de ações, que motivaram a série de desinvestimentos recentes.



Nas redes sociais e fóruns de investidores, circulam especulações sobre possíveis “lições finais” do megainvestidor, com foco em disciplina, paciência e independência de pensamento — pilares que orientaram sua estratégia ao longo das décadas.







E a Berkshire segue com desempenho positivo.

No terceiro trimestre, os lucros com seguros mais que triplicaram, reflexo da ausência de grandes sinistros e da retenção de prêmios. O caixa da companhia atingiu US$ 382 bilhões, o maior nível já registrado.

As ações da empresa subiram cerca de 5% na última semana, mesmo com retração nos principais índices do mercado norte-americano.



O sucessor de Buffett será Greg Abel, atual vice-presidente.

