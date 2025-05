Reprodução/Wikimedia Commons Warren Buffet

O megainvestidor Warren Buffett, de 94 anos, anunciou neste sábado (3) que deixará o cargo de presidente-executivo da Berkshire Hathaway no final de 2025. Ele recomendou ao conselho de administração que Greg Abel, atual vice-presidente, o suceda.

O anúncio, feito diante de 40 mil investidores na reunião anual da empresa, marca o fim de uma trajetória de 60 anos, durante a qual Buffett transformou a Berkshire de uma falida tecelagem da Nova Inglaterra em um dos maiores conglomerados empresariais do mundo, com negócios que vão de seguros e energia a doces e vestuário.

"Acredito que chegou a hora de Greg se tornar o presidente-executivo da empresa no final do ano", afirmou Buffett a uma plateia de 40 mil investidores, durante a reunião anual da Berkshire.



Até agora, Buffett sempre havia afirmado que não tinha planos de se aposentar. Segundo ele, apenas seus filhos sabiam previamente da decisão.

Quem é Warren Buffett?

Nascido em Omaha, Nebraska, em 1930, Buffett estudou na Universidade de Nebraska-Lincoln e na Columbia Business School. Ele vive desde 1958 na mesma casa em Omaha, comprada por US$ 31,5 mil e hoje avaliada em US$ 1,22 milhão. Buffett foi casado com Susan Thompson Buffett (falecida em 2004) e, desde 2006, com Astrid Menks. Ele tem três filhos: Susan, Howard e Peter.

Famoso por sua filantropia, Buffett já doou cerca de US$ 43,3 bilhões à Fundação Gates e US$ 15,1 bilhões a fundações familiares. Após sua morte, seus filhos serão responsáveis por administrar seus investimentos na Berkshire, que representam 99,5% de seu patrimônio, estimado recentemente em US$ 166,4 bilhões — o quinto maior do mundo, segundo a Forbes.

A ascensão da Berkshire Hathaway

Buffett assumiu o controle da Berkshire em 1965, depois de um desentendimento com a administração anterior. Ele manteve o nome da empresa mesmo após fechar sua divisão têxtil em 1985, transformando-a em um gigante empresarial com 189 negócios operacionais e participações significativas em empresas como Apple e nas cinco maiores corretoras do Japão.

Entre suas holdings estão marcas conhecidas como Duracell, Geico, See’s Candies, Dairy Queen, Fruit of the Loom, NetJets e Precision Castparts. Em 2024, a Berkshire registrou um lucro recorde pelo terceiro ano consecutivo, somando US$ 47,4 bilhões, impulsionada principalmente pelo setor de seguros.

Uma das frases mais famosas de Buffett, dita durante um período em que atuou como presidente interino da Salomon Inc., reflete seu rigor ético:

“Perca dinheiro para a empresa e eu serei compreensivo. Perca um pingo de reputação para a empresa e eu serei implacável.”