Reprodução/B3 O Ibovespa variou ao longo do dia, indo de 154.058 pontos na mínima até 155.601 pontos na sua nova máxima histórica

O principal índice da bolsa de valores do Brasil, Ibovespa, encerrou esta segunda-feira (10) em alta de 0,77%, aos 155.257,31 pontos, o que representa o 11º recorde consecutivo de fechamento e a 14ª sessão seguida de ganhos.

O feito acontece uma semana após a bolsa brasileira bater a marca de 150 mil pontos.

Entre os fatores que impulsionaram a bolsa estão a expectativa pelo fim do shutdown nos Estados Unidos e, no cenário nacional, o desempenho positivo de empresas como a Vale, que avançou 0,66%, e a Petrobras, que subiu 0,56%, favorecidas pela alta do preço do petróleo no mercado internacional.

No total, foram movimentados R$ 22,5 bilhões em negociações durante o dia, com o índice oscilando entre 154.058,43 pontos na mínima e 155.601,15 pontos na máxima histórica.

As ações que mais valorizaram foram as da Lojas Renner, com aumento de 3,94%, seguidas por Raízen, que subiu 3,57%, e Magazine Luiza, com 3,44%. Também tiveram bons resultados a Localiza e a Raia Drogasil, que cresceram 2,89% e 2,88%, respectivamente.

Por outro lado, algumas empresas tiveram queda. As ações da Azul caíram 2,05%, seguidas por Suzano (-1,93%), Usiminas (-1,82%), Natura (-1,60%) e Rede D’Or, que caiu 1,33%.

Paralização dos Estados Unidos

O avanço, segundo a B3, foi impulsionado pelo otimismo global diante da expectativa de encerramento da paralisação de parte das atividades do governo federal dos Estados Unidos.

Desde outubro, a falta de acordo entre Democratas e Republicanos sobre o orçamento norte-americano levou à interrupção de serviços federais e à suspensão da divulgação de indicadores importantes de inflação e mercado de trabalho.

A tensão diminuiu após o Senado estadunidense aprovar, no fim de semana, um projeto para encerrar a paralisação, que agora segue para votação na Câmara dos Representantes.





Dólar e bolsas de Nova York

O dólar comercial teve queda de 0,55%, encerrando o dia a R$ 5,30, no quarto recuo consecutivo frente ao real.

Em Nova York, o otimismo com o possível fim do shutdown impulsionou os principais índices: o S&P 500 avançou 1,54%, o Nasdaq subiu 2,27%, e o Dow Jones registrou alta de 0,81%.