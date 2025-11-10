Reprodução/ Freepik Banco do Brasil realiza leilões de 199 imóveis no mês de outubro

O Banco do Brasil (BB) está promovendo uma campanha oferecendo descontos de até 70% em mais de 150 imóveis disponíveis para leilão e venda direta com condições especiais para quem busca adquirir bens urbanos, residenciais ou comerciais.

Nesta nova edição, os imóveis estão distribuídos em diversos estados e podem ser comprados com abatimentos de até 70% em relação ao valor de mercado.

A campanha conta com duas modalidades de venda, voltadas tanto para quem deseja adquirir a casa própria quanto para investidores que buscam ampliar seu portfólio.

Desconto progressivo: oferece imóveis com valores que atraem e a possibilidade de abatimento adicional de até 30%, conforme o número de unidades compradas.

O primeiro lote dessa modalidade reúne 60 imóveis, com maior número de ofertas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba e Sergipe.





Aceita BB?: nessa modalidade o valor do imóvel é ofertado sem valor declarado. O cliente interessado apresenta sua proposta para avaliação e caso seja aprovada, o bem é considerado arrematado.

O primeiro lote reúne 102 imóveis, com destaque para os estados do Maranhão, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Pará e Rio de Janeiro.

Com opções de imóveis que variam em tipo, localização e faixa de preço, a campanha busca atender diferentes perfis de público e estratégias de investimento, oferecendo a oportunidade de adquirir bens com valores abaixo do mercado.

Novos bens serão incluídos ao longo de novembro, e a ação segue disponível até o dia 15 de dezembro.

Para outras informações basta consultar o site www.seuimovelbb.com.br, na seção “Sua Cesta de Imóveis BB”.